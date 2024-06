Von: luk

Bozen – Die Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) ruft dazu auf, am 8. und 9. Juni wählen zu gehen. Am kommenden Wochenende finden in Südtirol die Europawahlen statt. Für die Südtiroler HochschülerInnenschaft ist es die Pflicht eines jeden EU-Bürgers und einer jeden EU-Bürgerin, an diesen Wahlen teilzunehmen.

„Ganz egal, ob man, wie viele unserer Mitglieder, aus dem Ausland wählt oder zu Hause in Südtirol: Wir rufen alle dazu auf, zur Wahl zu gehen! Oft wird über Diktaturen und Autokratien in aller Welt berichtet, wo freie Wahlen keine Selbstverständlichkeit sind. Wir müssen daher dieses Privileg annehmen und schätzen lernen. Es liegt an uns, das Beste daraus zu machen“, so Alexander von Walther, Vorsitzender der Südtiroler HochschülerInnnenschaft. „Gerade wir jungen Studierenden haben sehr viel von der Europäischen Union: Erasmus+ ist dabei das am häufigsten zitierte Beispiel, aber wir dürfen auch viel Grundlegenderes wie etwa die Reisefreiheit oder das große Friedensprojekt Europa nicht außer Acht lassen“, betont die Vize-Vorsitzende der sh.asus, Magdalena Scherer. Heute sei gerade der Frieden in Europa so stark bedroht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es gilt daher, an die europäische Idee und die europäischen Werte zu glauben und diese zu leben.

„Am Samstag und Sonntag findet eine richtungsweisende Wahl statt, Europa ist nicht zuletzt auch von innen bedroht, von EU-skeptischen und häufig undemokratischen Kräften. Wir müssen unser geeintes Europa – einmal mehr – mit dieser Wahl verteidigen, damit auch in Zukunft der Friede und die Menschenrechte in Europa gewahrt werden. Also geht zur Wahl, es geht um unsere Zukunft“, schließt die Südtiroler HochschülerInnenschaft.