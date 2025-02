Geiselfreilassung in Gaza trotz Übergabe von falscher Leiche

Von: APA/dpa/Reuters

Trotz der mutmaßlichen Verwechslung sterblicher Überreste einer Geisel durch die Hamas sollen am Samstag sechs von ihr verschleppte Menschen freigelassen werden. Im Gegenzug werde Israel Hunderte palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen, teilte die Hamas am Freitag mit. Sie hatte israelischen Untersuchungen zufolge am Donnerstag nicht wie vereinbart die sterblichen Überreste von Shiri Bibas übergeben, sondern die einer unbekannten Frau.

Israels Premier Benjamin Netanyahu drohte der Hamas mit Vergeltung. Das israelische Militär teilte mit, die beiden Buben Kfir und Ariel Bibas seien identifiziert worden, nicht aber ihre Mutter Shiri Bibas. Die Identität der Toten sei unklar. Bei den sterblichen Überresten der vierten Person handle es sich um die der Geisel Oded Lifshitz. Er sei offiziell identifiziert worden, erklärte seine Familie. Laut Hamas ist es möglicherweise zu einer Vermischung von sterblichen Überresten nach dem Luftangriff gekommen, bei dem Bibas starb. “Wir weisen auf die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Vermischung von Leichen hin”, stand in einer Erklärung der Terrorgruppe. Die Hamas kündigte eine Untersuchung an.

Netanyahu: “Grausamer und bösartiger Verstoß” gegen Abkommen

“Wir werden entschlossen handeln, um Shiri zusammen mit all unseren Geiseln – den lebenden und den toten – nach Hause zu bringen und sicherzustellen, dass die Hamas den vollen Preis für diesen grausamen und bösartigen Verstoß gegen das Abkommen zahlt”, sagte Netanyahu. Er warf der Hamas vor, “auf unsagbar zynische Weise” gehandelt zu haben, indem sie die Leiche einer Frau aus Gaza in den Sarg gelegt habe und nicht die von Shiri Bibas. Auch der israelische Botschafter in Wien, David Roet, sprach von einem “zynischen Akt”. Bibas war zusammen mit ihren beiden Söhnen und ihrem Ehemann Jarden bei dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 entführt worden. Kfir wurde neun Monate alt, Ariel vier Jahre. Jarden Bibas wurde im Februar freigelassen worden.

Das israelische Militär warf der Hamas vor, die bereits ins Wanken geratene Waffenruhe zu verletzen. “Dies ist ein äußerst schwerwiegender Verstoß durch die Hamas, die gemäß der Vereinbarung verpflichtet ist, vier tote Geiseln zu übergeben”, erklärte das Militär und forderte die Übergabe von Shiri Bibas und aller Geiseln. Die Familie Bibas wurde im Kibbuz Nir Oz entführt. Im November 2023 teilte die Hamas mit, die Buben und ihre Mutter seien bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Die israelischen Behörden wollten den Tod erst nach einer vollständigen DNA-Untersuchung bestätigen, bei der sich nun herausstellte, dass die übergebene Frauenleiche nicht Shiri Bibas ist. Auch Lifshitz war aus dem Kibbuz verschleppt worden, den er einst mitgegründet hatte.

Ariel und Kfir Bibas “mit bloßen Händen umgebracht”

Der Chef des von der Hamas kontrollierten Medienbüros der Regierung im Gazastreifen, Ismail Tawabtah, teilte mit, Shiri sei nach einem israelischen Bombenangriff zusammen mit anderen Opfern unter Trümmern begraben worden. Die sterblichen Überreste hätten nicht mehr eindeutig zugeordnet werden können und seien mit anderen “durcheinander geraten”, schrieb er auf der Plattform X. Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Die beiden kleinen israelischen Geiseln Ariel und Kfir wurden nach israelischer Einschätzung von ihren Entführern im Gazastreifen ermordet. “Im Gegensatz zu den Lügen der Hamas wurden Ariel und Kfir nicht bei einem Luftangriff getötet, sondern kaltblütig ermordet”, sagte Armee-Sprecher Daniel Hagari. “Die Terroristen haben die beiden Buben nicht erschossen – sie haben sie mit bloßen Händen umgebracht”, fügte er hinzu. Anschließend hätten die Terroristen “grausame Taten” begangen, um ihre Gräueltaten zu vertuschen, sagte Hagari. Diese Einschätzung stütze sich auf die forensischen Ergebnisse der Identifizierung der am Donnerstag übergebenen Leichen.

Sechs Geiseln und über 600 Palästinenser sollen freikommen

Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) zeigte sich besorgt über die Art und Weise der Übergabe von Geiseln durch die Hamas. Das IKRK beteilige sich nicht an der Auswahl oder Untersuchung der Toten, “dies liegt in der Verantwortung der Konfliktparteien”. Es kritisierte, dass die Übergaben nicht privat und in würdevoller Weise erfolgen. Das Rote Kreuz übernimmt die Geiseln von der Hamas und fährt sie zu israelischen Truppen im Gazastreifen, die sie dann nach Israel bringen. Die Hamas hat die Geiseln – auch die vier Särge am Donnerstag – auf einer Bühne zur Schau gestellt.

Es war die erste Übergabe von toten Geiseln seit Beginn der Waffenruhe am 19. Jänner. Auf sie soll am Samstag die Freilassung von sechs lebenden Geiseln folgen. Die Hamas nannte am Freitag die Namen der sechs von ihr festgehaltenen Menschen. Unter ihnen ist auch der Austro-Israeli Tal Shoham. Im Gegenzug sollen der Hamas zufolge 602 palästinensische Gefangene – vermutlich vor allem Frauen und Minderjährige – aus israelischer Haft freikommen.