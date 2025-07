Gemeinde Bozen bekräftigt ihr Engagement für die junge Generation

Von: mk

Bozen – Die Bedeutung von Bildung und Ausbildung für kommende Generationen war selten so entscheidend wie heute. Angesichts tiefgreifender wirtschaftlicher, ökologischer und gesellschaftlicher Umbrüche ist die Investition in die Kompetenzen junger Menschen eine strategische Priorität, um eine gerechtere, inklusivere und nachhaltigere Gesellschaft zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund wird am 15. Juli der Weltjugendkompetenztag begangen – ein von den Vereinten Nationen ins Leben gerufener Tag, der auf die Notwendigkeit hinweist, junge Menschen mit den richtigen Werkzeugen auszustatten, damit sie die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft bewusst und kompetent meistern können. Ein Anlass, um die zentrale Rolle der jungen Generation als echte Triebkraft des Wandels zu würdigen.

Das Assessorat für Jugend der Gemeinde Bozen nutzt diesen Tag, um sein Engagement für junge Menschen zu bekräftigen und den unschätzbaren Wert der täglichen Arbeit von Vereinen, Bildungseinrichtungen und Organisationen des Dritten Sektors hervorzuheben, die vor Ort tätig sind und Angebote zur persönlichen, schulischen und beruflichen Entwicklung machen.

„Jugendliche zu unterstützen“, erklärt Stadtrat Claudio Della Ratta, „bedeutet, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale anzuerkennen und gezielt zu fördern. Nur so können wir ihnen den Einstieg in die Arbeitswelt und den Weg in ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben erleichtern. Als Verwaltung möchten wir weiterhin all jene Strukturen stärken, die sich tagtäglich für junge Menschen und ihre Zukunft einsetzen.“

Die Gemeinde Bozen bekräftigt damit ihren Willen, den Dialog und die Zusammenarbeit mit der lokalen Vereinslandschaft weiter zu vertiefen – im Bewusstsein, dass die Förderung von Jugendkompetenzen ein entscheidender Hebel für die Entwicklung der gesamten Gemeinschaft ist.