Gemeinderat Eppan fordert Vorzugsspur für Busse

Eppan – In einem Schulterschluss hat der Gemeinderat Eppan gestern einstimmig und parteiübergreifend für einen entscheidenden Schritt zur Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und zur Entlastung der morgendlichen Verkehrsspitzen vom Überetsch in die Landeshauptstadt Bozen votiert. Die Initiative, angeführt von Pro Eppan-Appiano, mit einer Ergänzung durch die SVP, zielt auf die dringende Errichtung einer Vorzugsspur für Busse zwischen Eppan Bahnhof und Eppan Pillhof, die Erweiterung von Pendlerparkplätzen sowie die Umsetzung der seit langem geplanten Kreuzung Pillhof.

“Diese Maßnahmen adressieren ein langjähriges Problem, das nicht nur die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger von Eppan betrifft, sondern auch ein Hindernis für die Attraktivität und Effizienz des öffentlichen Nahverkehrs darstellt. Die jüngsten Verkehrsbehinderungen durch Wartungsarbeiten haben die kritische Lage erneut ins Rampenlicht gerückt und die Notwendigkeit schneller, zielgerichteter Lösungen verdeutlicht”, so Felix von Wohlgemuth von Pro Eppan.

Umfassende Mobilitätsstrategie gefordert

Der einstimmige Beschluss unterstreiche die Forderung des Gemeinderats an die Landesregierung und speziell an den Landesrat für Mobilität, Daniel Alfreider, ohne Verzögerung mit den Planungsarbeiten für die Errichtung der Vorzugsspur zu beginnen. Darüber hinaus signalisiere die Einbeziehung von zusätzlichen Pendlerparkplätzen und der Kreuzung Pillhof in den Beschluss die Absicht, eine umfassende Mobilitätsstrategie zu verfolgen, die nicht nur den Busverkehr, sondern auch die Anbindung und den Zugang zum öffentlichen Nahverkehrssystem verbessert, heißt es weiter.

Stimmen aus dem Gemeinderat

Die Fraktion Pro Eppan-Appiano, Initiatoren des Antrags, äußerte sich zufrieden und optimistisch über die breite Zustimmung: “Dieser einstimmige Beschluss ist ein klares Bekenntnis zur Notwendigkeit einer verbesserten Mobilitätsinfrastruktur in Eppan. Wir freuen uns über die Unterstützung durch alle Fraktionen und sehen darin einen wichtigen Schritt, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen und gleichzeitig den Individualverkehr zu entlasten,” so Gemeinderat Felix von Wohlgemuth

Ein Aufruf zur schnellen Umsetzung

“Mit diesem Beschluss fordert der Gemeinderat von Eppan nicht nur die Landesregierung zum Handeln auf, sondern sendet auch ein starkes Signal an die Bevölkerung, dass die Verbesserung der Mobilität und die Reduzierung des Verkehrsaufkommens eine oberste Priorität darstellen. Die Landesregierung und insbesondere der Landesrat für Mobilität, Daniel Alfreider, sind nun aufgefordert, diese Initiative zu unterstützen und die Weichen für eine nachhaltige, zukunftsorientierte Verkehrspolitik in Eppan zu stellen, heißt es abschließend.