Gemeinderat Nals genehmigt Klima-Plan

Nals – Bei seiner jüngsten Sitzung hat der Nalser Gemeinderat den „Aktionsplan für nachhaltige Energie und Anpassung an den Klimawandel 2020 – 2030“ genehmigt. Dieser „Klima-Plan“ definiert ehrgeizige Verbrauchs- und Emissionsreduktionsziele für 2030 und unterstützt die Erreichung der Klimaziele des neuen Landes-Klimaplans 2040.

Ausgearbeitet hat den KlimaPlan die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt anhand allgemeiner Vorhaben und konkreter Maßnahmen, die großteils vom „KlimaTeam Nals“ ausgearbeitet wurden. Die Aktionen reichen dabei von der energetischen Optimierung der gemeindeeigenen Gebäude über eine nachhaltige Mobilitätsplanung bis hin zur Sensibilisierung und Information für Bürger und Gäste. Insgesamt hat das KlimaTeam Nals 17 Maßnahmen ausgearbeitet, die in den KlimaPlan eingeflossen sind. „Nachdem der Plan nun endlich fertiggestellt wurde, gilt es nun, die Maßnahmen mit dem KlimaTeam, aber auch allen anderen interessierten Bürgern sukzessive anzugehen“, wie der zuständige Gemeindereferent Georg Wenter erläuterte. Der KlimaPlan Nals wurde von den Nalser Räten einstimmig genehmigt.

Gemeindereferent Eduard Gasser erläuterte anschließend den Vorschlag einiger Änderungen der bereits gültigen GIS-Verordnung, die durch die Anpassung an das neue Landesgesetz notwendig sind: „Die größte Neuerung ist, dass Privatzimmervermieter künftig eine Mindestauslastung nachweisen müssen, damit sie den reduzierten Hebesatz von 0,30 Prozent in Anspruch nehmen können. Wir schlagen vor, die notwendige Mindestauslastung mit dem minimalen Wert von 20 Prozent festzulegen. Auch der Hebesatz soll auf dem günstigsten Wert von 0,30 Prozent belassen werden.“ Die Änderung an der GIS-Verordnung wurde mit den Stimmen der Mehrheit genehmigt.

Der Rechnungsabschluss der Freiwilligen Feuerwehr von Nals für das Jahr 2022 wurde hingegen einstimmig genehmigt. Bürgermeister Ludwig Busetti hob die Wichtigkeit der Feuerwehr im Dorf hervor. Erfreulich sei auch, dass die Freiwillige Feuerwehr einen großen Zulauf von der Nalser Jugend erhalte.

Einstimmig genehmigt wurde auch das Ausführungsprojekt betreffend die Arbeiten zur Reduzierung der Steinschlaggefahr oberhalb der Prissianer Straße mit einem Gesamtbetrag von 494.724,28 €. Ein Großteil der Kosten könne aber mit Landesmitteln abgedeckt werden, wie der Bürgermeister erklärte.

Weiters berichtete Bürgermeister Busetti vom Abschluss der Arbeiten zur Sanierung der Trinkwasserleitung im Heidenweg und in der Schwimmbadstraße. Damit sei nur noch ein kleines Reststück des Nalser Trinkwassernetzes auszutauschen. „In Nals gibt es so gut wie keinen Trinkwasserverlust, eben weil wir fortlaufend alle Leitungen und Rohre erneuert haben. Das ist in Zeiten wie diesen mit einer Wasserknappheit ein sehr großer Vorteil“, hob der Bürgermeister hervor.

Vizebürgermeister Werner Lintner berichtete über das Ergebnis der Ausschreibung für den Pachtvertrag für das Nalser Freischwimmbad. Die erste Vergabe sei leer ausgegangen, beim zweiten abgeänderten Aufruf habe sich ein interessierter Gastwirt gemeldet, der den Vertrag jetzt noch unterzeichnen müsse.

Gemeindereferentin Angelika Ebner Kollmann berichtete vom gerade laufenden Partizipationsprojekt zwischen der Universität Innsbruck und der Gemeinde Nals. Dieses werde Lösungsvorschläge für das zukünftige Platzproblem in der Grundschule Nals ausarbeiten. Derzeit gebe es in der Nalser Grundschule sechs Klassen. Es sei jedoch absehbar, dass in den Jahren 2027 und 2028 Platz für acht Klassen gefunden werden müsse. Dabei seien innovative Ideen gefragt.

Gemeindereferent Georg Wenter berichtete vom Stand der Arbeiten für die Verlegung der Glasfaserkabel für das 3. Baulos. Die Grabungsarbeiten seien abgeschlossen und für Anfang Mai werde mit der Fertigstellung gerechnet. Anschließend könnten die Bürger die Glasfaseranschlüsse aktivieren.

Nach der Beantwortung einiger Fragen der Gemeinderäte endete die Sitzung.