Gemeinderatswahl in Stilfs: STF mit Simone Platzer als Bürgermeisterkandidatin

Mann will Verantwortung übernehmen

Von: luk

Stilfs – Bei den anstehenden Gemeinderatswahlen in Stilfs tritt die Süd-Tiroler Freiheit mit einem siebenköpfigen Team an. Angeführt wird die Liste von Simone Platzer (46), Buchhalterin, die sich um das Amt der Bürgermeisterin bewirbt. Die Bewegung will laut eigener Aussage Verantwortung übernehmen, bürgernahe Politik gestalten und Impulse für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde setzen.

„Ich stehe für eine Politik des Zuhörens und Handelns – bürgernah, klar und ohne Eigeninteressen“, erklärt Platzer. Ziel sei es, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern konkrete Verbesserungen umzusetzen.

Neben Platzer kandidieren Christian Hofer (55, Maurermeister und Zivilschutzmitarbeiter), Markus Angerer (42, Spengler und Angestellter), Lukas Steinhauser (29, Maurer und Tiefbauer), Bernhard Reinstadler (70, Skilehrer), Petra Platzer (58, Hausfrau) und Elija Aondio (23, Maturant und Tischlerlehrling) für den Gemeinderat. Die Gruppe sieht sich als breit aufgestelltes Team, das die Interessen der gesamten Gemeinde vertreten möchte.

Thematische Schwerpunkte der Liste sind die Stärkung der Mitbestimmung im Nationalpark, die Schaffung von Baumöglichkeiten für junge Familien sowie die Unterstützung für Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus und Nahversorgung. Auch der Erhalt des Tiroler Brauchtums, die Pflege von Wanderwegen und die Förderung des Ehrenamts sollen laut Programm gezielt vorangetrieben werden.

Die Süd-Tiroler Freiheit betont ihren Anspruch auf mehr Transparenz bei öffentlichen Bauprojekten sowie eine stärkere Bürgerbeteiligung. „Wir wollen keine Politik für einzelne, sondern für das ganze Dorf“, unterstreicht Gemeinderatskandidat Christian Hofer.

Mit einem Fokus auf Bürgernähe, Dorfentwicklung und regionaler Identität will die Bewegung in Stilfs Verantwortung übernehmen und neue Akzente setzen.