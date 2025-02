Gemeinsam statt einsam gegen den Verkehrskollaps

Von: mk

Mals – Gemäß einer Datenanalyse der Umweltschutzgruppe Vinschgau hat sich der Verkehr in den letzten zehn Jahren im Vinschgau nicht verringert; 2024 hat er sogar zugenommen. Nach wie vor seien die verkehrsbedingten Belastungen für Mensch und Umwelt sehr hoch. Der erhebliche Anteil des Individualverkehrs trägt vor allem in den Stoßzeiten wesentlich zur Überlastung der Straße und zu Staus bei.

„Die Bildung von Fahrgemeinschaften stellt eine bewährte Möglichkeit dar, um eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens zu erwirken. Zusätzlich erwachsen den Pendlern, die täglich die gleiche Strecke zum Arbeitsplatz zurücklegen, durch das Bilden von Fahrgemeinschaften beachtliche Vorteile: Der Treibstoffverbrauch, die Abnutzung des Autos und die damit einhergehenden Kosten werden reduziert, bestenfalls bei fünf Pendlern im Auto ist es nur ein Fünftel“, betonen die Umweltschützer.

Die Umweltschutzgruppe Vinschgau wird einige Initiativen ergreifen, um den Pendlern das Bilden von Fahrgemeinschaften zu erleichtern. Zuerst wird eine Umfrage unter den Pendlern durchgeführt, damit Informationen über die aktuelle Ist-Situation bereit stehen. Die Antworten werden anonym gesammelt und sollen dazu dienen weitere Maßnahmen zu ergreifen, um den hohen Anteil an Einzelfahrten zu reduzieren.

In den Zeiten der bevorstehenden Zug-Sperrungen vom 16. Februar bis Oktober zwischen Laas und Mals und vom Oktober bis Ende März 2026 auf der ganzen Strecke zwischen Meran und Mals muss sich der gesamte Verkehr auf der Straße abwickeln. Die Umweltschutzgruppe will vorsorglich dazu beitragen, dass bereits in diesen Perioden Fahrgemeinschaften besser genutzt werden können.

Link zur Umfrage: https://forms.microsoft.com/r/pQRMSz503k?origin=lprLink