Gemeinsame Arbeit am Landesgesundheitsplan geht voran

Von: luk

Bozen – Am Landesgesundheitsplan wird weitergeschrieben, und zwar gemeinsam mit jenen, die das Gesundheitswesen täglich mitgestalten. Bei einer Gesundheitskonferenz hat sich Gesundheitslandesrat Hubert Messner gemeinsam mit Ressortdirektor Michael Mayr am 24. Juni in Bozen mit Vertreterinnen und Vertretern zentraler Interessensgruppen getroffen, um den Mitte Mai gestarteten Beteiligungsprozess weiterzuführen. Der Landesgesundheitsplan gilt als zentrales strategisches Instrument für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und wird nicht neu geschrieben, sondern an aktuelle Herausforderungen angepasst, gezielt weiterentwickelt und aktualisiert. “Es braucht mutige Entscheidungen, um die Zukunft unseres Gesundheitssystems zu sichern. Deshalb setzen wir bei der Überarbeitung des Landesgesundheitsplans auf einen partizipativen Prozess und den Dialog. Nur gemeinsam können wir tragfähige Lösungen entwickeln”, betonte Landesrat Messner.

Bei der Konferenz waren unter anderem Gewerkschaften, Organisationen des Dritten Sektors sowie Patientinnen- und Patientenvertretungen mit dabei. Sie brachten ihre Perspektiven ein, diskutierten konkrete Themen und erarbeiteten erste Ansätze für Optimierungen. Alle Vorschläge werden von Fach- und Expertengruppen ausgewertet, thematisch gebündelt und schrittweise in die weitere Ausarbeitung des Landesgesundheitsplans einbezogen. Interessierte können Anregungen bis zum 15. Juli online unter https://forms.cloud.microsoft/e/9101TSKGg4 einreichen.