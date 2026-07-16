Gennaccaro: “Solidarität mit Gerichtspräsidentin Bortolotti und allen Mitarbeitern”

Von: mk

­Bozen – Mit großer Erleichterung hat Landtagspräsident Angelo Gennaccaro die Nachricht aufgenommen, dass beim heutigen Einsturz des Mitteltrakts des Landesgerichts Bozen während der laufenden Sanierungsarbeiten keine Todesopfer zu beklagen sind.

„Mein aufrichtiges Mitgefühl gilt dem Verletzten. Gleichzeitig möchte ich der Präsidentin des Landesgerichts Bozen, Francesca Bortolotti, sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich im Gerichtsgebäude gearbeitet haben, meine volle Solidarität und Unterstützung aussprechen. Ein Ereignis dieser Tragweite erschüttert alle Beteiligten und stellt die Justiz im Land vor große organisatorische Herausforderungen“, unterstreicht Gennaccaro.

Der Landtagspräsident bedankt sich bei den Einsatzkräften für ihr rasches und professionelles Eingreifen und spricht allen Betroffenen seine besten Wünsche aus. „Ich bin überzeugt, dass die zuständigen Stellen alles daransetzen werden, die Ursachen des Einsturzes sorgfältig aufzuklären und den Gerichtsbetrieb so rasch wie möglich wieder sicher zu gewährleisten“, so Gennaccaro. „Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass dies auf geordnete Weise geschieht und dabei möglichst wenig Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung verursacht werden.“