„Gerade jetzt braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen“

Bozen – „In diesen Zeiten ist es nicht ganz einfach, Verantwortung zu übernehmen“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. Trotzdem hätten sich 2.018 engagierte und motivierte Frauen und Männer in 113 Südtiroler Gemeinden bereit erklärt, sich in den nächsten fünf Jahren aktiv für das Wohl ihrer Dorfgemeinschaft einsetzen zu wollen: „Sie kandidieren auf einer SVP-Liste für den Gemeinderat, wollen – was immer weniger selbstverständlich ist – ihre Lebens- und Berufserfahrungen für das Allgemeinwohl bereitstellen.“

„Ich rufe die wahlberechtigten Südtirolerinnen und Südtiroler auf, sich am Sonntag und am Montag an den Gemeindewahlen zu beteiligen“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer. „Und den Kandidatinnen und Kandidaten der Südtiroler Volkspartei das Vertrauen zu schenken.“ Gerade jetzt brauche es Menschen, die Verantwortung übernehmen: „Es hat sicher schon einfachere Zeiten gegeben – umso mehr braucht es jetzt die richtigen Frauen und Männer, die mutige Entscheidungen treffen.“

Die Südtiroler Volkspartei stehe weiterhin für Stabilität und Verlässlichkeit in den Gemeinden: „Gerade jetzt“, unterstreicht SVP-Obmann Philipp Achammer. „Jede einzelne Stimme für eine bzw. einen der 2.018 Kandidatinnen und Kandidaten ist uns ein Auftrag: für eine stabile Dorfgemeinschaft und eine verlässliche Verwaltungsarbeit.“ Die Wahllokale, in den auch über das Verfassungsreferendum abgestimmt wird, sind am Sonntag von 7.00 bis 23.00 Uhr und am Montag von 7.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.