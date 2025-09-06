Aktuelle Seite: Home > Politik > „Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”
80 Jahre Südtiroler Volkspartei

„Geschichte, Verantwortung und Zukunft im Fokus”

Samstag, 06. September 2025 | 19:57 Uhr
DSC00799
(c)SVP/Simon Schwienbacher
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – Die Südtiroler Volkspartei feierte ihr 80-jähriges Bestehen mit einer gut besuchten Veranstaltung, an der zahlreiche Ehrengäste teilnahmen. Besonders hervorzuheben ist die aktive Diskussionsbeteiligung des ehemaligen Bundeskanzlers Alexander Schallenberg. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme von Zeitzeugen wie Martha Ebner und Robert Kaserer sowie von Monika Tinzl Amonn, der Tochter des Gründungsobmanns Erich Amonn, und Burgi Volgger, der Tochter von Friedl Volgger.

(c)SVP/Simon Schwienbacher

Südtirol hatte großes Glück: „Die richtigen Menschen mit großem Verantwortungsgefühl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.“

Im Verlauf der Veranstaltung wurde die Gründungsdynamik der Südtiroler Volkspartei beleuchtet. Landesekretär Harald Stauder betonte, dass es ein Glücksfall für Südtirol war, dass sich 19 vertrauensvolle Persönlichkeiten um Erich Amonn versammelten, um die Partei zu gründen. Alle waren Dableiber, teils aktiv im Andreas-Hofer-Bund und damit Teil des Widerstands. Dies führte dazu, dass die Südtiroler Volkspartei von den alliierten Kräften anerkannt wurde und Südtirol im entscheidenden Jahr handlungsfähig blieb. Zudem gelang es diesen Gründern, durch den aktiven Dialog mit den Optanten eine tiefgehende gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.

(c)SVP/Simon Schwienbacher

In einem berührenden Spitzenpanel berichteten Monika Tinzl Amonn, Martha Ebner (damals 22 Jahre alt), Robert Kaserer, ein Zeitzeuge der historischen Paketschlacht von 1969, sowie Burgi Volgger lebendig von den damaligen Ereignissen und prägenden Momenten.

„Südtirol als Teil österreichischer Geschichte – deshalb wird Österreich immer an der Seite Südtirols stehen.“

(c)SVP/Simon Schwienbacher

Ein weiteres Highlight war das Diskussionspanel mit dem ehemaligen Bundeskanzler Alexander Schallenberg, dem Parteiobmann Dieter Steger, dem Landeshauptmann Arno Kompatscher und der stellvertretenden Parteiobfrau Waltraud Deeg. Gemeinsam erörterten sie zentrale Zukunftsthemen wie Autonomie, gesellschaftliche Solidarität, Familienpolitik, Demografie und Wirtschaft.

(c)SVP/Simon Schwienbacher

In seiner abschließenden politischen Rede setzte Parteiobmann Dieter Steger drei wichtige Schwerpunkte für die Zukunft: die Bewahrung von Sprache und Identität, verbunden mit der Stärkung der Autonomie, sowie die große Herausforderung der demografischen Entwicklung. Zudem kündigte er den Start eines Grundsatzprogramms der Südtiroler Volkspartei für die nahe Zukunft an.

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Kommentare
113
Don Giorgio Carli: Bischof rudert zurück
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
Kommentare
86
Lehrer bekommen mehr – reicht das?
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Kommentare
83
“Wenn Lehrer protestieren, dann nicht aus Bequemlichkeit”
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Kommentare
57
Bankberater taucht mit 20 Mio. Euro unter
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Kommentare
39
Putin würde westliche Soldaten in der Ukraine angreifen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 