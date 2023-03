Gesetzentwurf zum Agri-Camping im Ausschuss vertagt

Bozen – Auf der Tagesordnung des II. Gesetzgebungsausschuss des Landtags standen heute Vormittag die Fortsetzung der Behandlung des Landesgesetzentwurfs Nr. 123/22 Agri-Camping | Camping auf dem Bauernhof: Änderung Landesgesetz vom 19. September 2008, Nr. 7, „Regelung des ‚Urlaub auf dem Bauernhof“ (eingebracht vom Abg. Peter Faistnauer) sowie ein Antrag auf Anhörung von Fachleuten, welche im Landestourismusentwicklungskonzept 2030+ (LTEK) auch die Thematik des Campings in Südtirol vertiefen (auf Vorschlag des Abg. Peter Faistnauer). Außerdem auf der Agenda war ein Antrag auf Anhörung zum Thema „Auwald Industriezone Brixen“ des Abgeordneten Franz Ploner (Team K).

Die Behandlung des LGE Nr. 123/22 sei auf Antrag des Einbringers Peter Faistnauer vertagt worden, berichtete der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Manfred Vallazza, der die heutige Sitzung geleitet hat. „Mehrheitlich abgelehnt wurden die beiden Anträge auf Anhörungen“, so Vallazza weiter. „Jener auf Anhörung von Fachleuten, welche im Landestourismusentwicklungskonzept 2030+ auch die Thematik des Campings vertiefen, mit der Begründung, dass Arbeitsgruppen zu verschiedensten Themen – u.a. auch zum Agri-Camping bzw. zum Camping im Allgemeinen – an der Ausarbeitung des LTEK mitarbeiten, und damit alle Stakeholder bereits in diesem Zusammenhang angehört und deren Standpunkte berücksichtigt und diskutiert werden.“

Die Begründung der Ablehnung auf Anhörung zum Thema „Auwald Industriezone Brixen“ des Abgeordneten Ploner sei indes, führte Vallazza aus, „dass es sich um Gemeindenkompetenz handelt, weil nicht eine allgemeine Anhörung zum Thema Auwald beantragt wurde, sondern explizit zum ‚Auwald Industriezone Brixen‘“.

Als Termin für die nächste Sitzung des II. Gesetzgebungsausschusses wurde der 5. April festgelegt.