Gipfel von NATO-Staaten zum Schutz von Unterseekabeln

Von: APA/AFP

Nach der Serie vermuteter Sabotageakte gegen Unterseekabel befassen sich Vertreter der NATO-Staaten des Ostseeraums am Dienstag (ab ca. 10.00 Uhr) bei einem Gipfeltreffen in Helsinki mit dem Schutz der Unterwasser-Infrastruktur. Laut Angaben aus Berlin geht es unter anderem um die Stärkung der NATO-Präsenz in der Ostsee sowie um den Umgang mit der russischen Schattenflotte.

In den vergangenen Monaten waren mehrere Daten- und Stromkabel in der Ostsee gekappt worden. In der NATO besteht der Verdacht, dass es sich um von Russland gesteuerte Sabotageakte handelt. Mit seiner Schattenflotte von unter fremder Flagge fahrenden Schiffen umgeht Russland das wegen seines Angriffskriegs gegen die Ukraine verhängte Öl-Embargo. Ein mutmaßlich zu dieser Flotte gehörendes Schiff wird verdächtigt, für die Beschädigung mehrerer Unterseekabel an Weihnachten verantwortlich zu sein.