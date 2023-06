Gipfelkreuz-Polemik geht weiter: SchÃ¼tzen kritisieren CAI

Bozen – Die Gipfelkreuz-Polemik ausgelöst von einem Vorstoß des CAI geht auch am Dienstag weiter. Der Kulturreferent des Südtiroler Schützenbundes, Martin Robatscher, nimmt in einer Presseaussendung dazu Stellung und ruft den CAI dazu auf, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen.

„An unseren Bergen sollen keine Gipfelkreuze mehr aufgestellt werden. Sie seien anachronistisch und repräsentieren andersgläubige Bergsteiger nicht“, so die Forderung des CAI – Club Alpino Italiano. Nicht mehr zeitgemäß soll die christliche Symbolik auf den Bergen sein, so ein CAI-Funktionär, welcher sogar so weit geht, dass er die Entfernung von Erinnerungstafeln an am Berg Verunglückte fordert. Wieder einmal bestätigt diese Forderung ganz klar zwei Phänomene, welche vor allem bei uns in Südtirol immer wieder auftreten: Falsche Toleranz und ein Eingriff in unsere religiösen und kulturellen Traditionen und Gebräuche“ schreibt Martin Robatscher.

“Wir würden gut daran tun, auch weiterhin, insofern für die jeweiligen Initiatoren sinnvoll und von den zuständigen Behörden/Eigentümern genehmigt, Gipfelkreuze aufzustellen und sie zu pflegen, so der Kulturreferent des Südtiroler Schützenbundes. Die Gipfelkreuze seien für viele Bergsteiger, unabhängig ihrer Religion, Nationalität und Herkunft, Einladung und Anlass, in sich zu gehen und abseits der Hektik und Schnelllebigkeit des Alltags, einen ruhigen Moment in unseren Tiroler Bergen zu verleben”, heißt es weiter.

„Lassen wir uns unsere religiösen und kulturellen Traditionen und Gebräuche, zu welchen auch die Gipfelkreuze auf unseren Bergen zählen, nicht nehmen. Erst recht nicht von Exponenten des CAI, welche besser daran täten, die imperialistische und nationalistische Geschichte, welche uns in unzähligen Namen von Schutzhütten und erfundenen, faschistischen Flurnamen in unserer Bergwelt begegnen, aufzuarbeiten. Dort besteht genug Handlungsspielraum für den CAI, um die Entpolitisierung unserer Berge in einem kulturell sensiblen Gebiet voranzutreiben“ schließt Martin Robatscher.

Auch die Bergführer in Südtirol sagen, dass sich niemand an den Gipfelkreuzen störe. Der CAI erklärt mittlerweile, dass er das alles nicht so gemeint habe. Für den Vorstoß hat es in ganz Italien Kritik gegeben, vor allem aus dem Mitte-Rechts-Lager.