Große Unterstützung für Kandidatur bei Gemeinderatswahl

Von: AP

Meran – Die Grüne Stadtliste hat einen wichtigen Meilenstein für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen am 4. Mai erreicht. Bereits an einem einzigen Vormittag gelang es, fast alle erforderlichen Unterschriften zu sammeln, um die Liste offiziell einreichen zu können. Die hohe Beteiligung zeigt eine starke Unterstützung aus der Bevölkerung und sorgt für Aufbruchsstimmung innerhalb der Bewegung.

Spitzenkandidatin Julia Dalsant und Gemeinderat Norbert Spornberger zeigten sich begeistert vom großen Andrang.

„Wir freuen uns über das enorme Interesse und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Dass wir in so kurzer Zeit fast 200 Unterschriften erhalten haben, bestärkt uns in unserem Einsatz für ein nachhaltiges und lebenswertes Meran“,