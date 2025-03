GroÃŸer Erfolg bei der E-Bike-Versteigerung der Gemeinde Brixen

Von: mk

Brixen – Die öffentliche Versteigerung von 86 E-Bikes war ein voller Erfolg. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger – viele davon Familien – nahmen an der Versteigerung in der Fahrzeughalle der Feuerwehr Brixen am vergangenen 14. März, teil. Insgesamt wurden 737 Gebote abgegeben.

Zwischen 14:00 und 19:00 Uhr hatten Interessierte die Möglichkeit, die Fahrräder zu besichtigen und bis zu zwei schriftlichen Geboten abzugeben. Die Öffnung der versiegelten Boxen mit den eingereichten Angeboten erfolgte am 17. März im Beisein des Gemeindegeneralsekretärs und Notars Erich Tasser, des Dienststellenleiters Renato Sette sowie zweier Verwaltungsbeamter – ein Verfahren, das maximale Transparenz garantierte.

Ergebnisse der Versteigerung: Zahlen im Überblick

Die Versteigerung stieß auf großes Interesse: 397 Bürgerinnen und Bürger, die die Teilnahmevoraussetzungen erfüllten, reichten insgesamt 737 Gebote ein. Die Höhe der Gebote lag zwischen 450 Euro (Mindestpreis) und 1.292,01 Euro. Für drei E-Bikes, wurde kein Angebot abgegeben. Diese werden nun der Ortspolizei für dienstliche Zwecke zugewiesen.

33 der versteigerten E-Bikes gingen an ehemalige Nutzerinnen und Nutzer des Projekts „eBike2Work“ aus dem Jahr 2021, deren Leihverträge im Dezember 2024 ausgelaufen waren. Ihnen wurde – laut Ausschreibung – ein Vorkaufsrecht zum Höchstgebot eingeräumt. Dass sich viele dieser Personen zum Kauf entschlossen haben, unterstreicht den Erfolg des Projekts und das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität.

Durch die Versteigerung hat die Gemeinde einen Gesamterlös von 62.936,49 Euro erzielt. Diese Einnahmen werden vollständig reinvestiert – in den Ankauf neuer E-Bikes, die der Bevölkerung im Rahmen der dritten Auflage des Projektes E-Bike2Work als Leihräder zur Verfügung gestellt werden.

Übergabe der E-Bikes: Neue Termine

Die Rangordnung zur Versteigerung ist auf der Website der Gemeinde Brixen veröffentlicht (E-Bike Versteigerung – Offizielle Seite der Gemeinde Brixen). Die Übergabe der E-Bikes an die neuen Eigentümer erfolgt aufgrund des großen organisatorischen Aufwands Ende April bzw. Anfang Mai.

Nachhaltige Entscheidung zugunsten der Brixner Bürgerinnen und Bürger

Mobilitätsstadtrat Thomas Schraffl zeigte sich erfreut über den Erfolg der Initiative und dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technischen Dienste für die hervorragende Organisation der Versteigerung: “Wir hätten die Fahrräder auch an einen gewerblichen Händler verkaufen können, der sie dann weiterverkauft hätte – eine Vorgehensweise, die von anderen Gemeinden gewählt wird. In Brixen haben wir uns jedoch bewusst dafür entschieden, die E-Bikes direkt unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen, damit sie weiterhin aktiv zur nachhaltigen Mobilität beitragen können. Diese Entscheidung steht im Einklang mit den Grundsätzen des PUMS (Nachhaltiger städtischer Mobilitätsplan) und des BICIPLAN, die darauf abzielen, die Fahrradmobilität in Brixen weiter auszubauen.”

Durch dieses Verfahren konnte sichergestellt werden, dass die E-Bikes, die 2021 im Rahmen des eBike2Work-Projekts an Bürgerinnen und Bürger vergeben wurden und deren Leihverträge Ende 2024 ausgelaufen sind, im Umlauf der Gemeinde Brixen bleiben: Gleichzeitig erhielten auch Haushalte mit geringerem Budget die Möglichkeit, ein E-Bike zu einem erschwinglichen Preis zu erwerben.

Angesichts des Erfolgs der bisherigen Ausgaben des Projekts eBike2Work, im Rahmen dessen 190 E-Bikes bereits vergeben wurden, hat die Gemeindeverwaltung bei der Autonomen Provinz Bozen – Abteilung Mobilität finanzielle Mittel für die Anschaffung von rund 40 weiteren E-Bikes beantragt und erhalten. Ergänzt wird dieser Bestand durch die mit den Erlösen der kürzlich abgeschlossenen Versteigerung erworbenen Fahrräder, womit die Gesamtzahl der verfügbaren E-Bikes weiter erhöht werden kann.

In den kommenden Tagen wird der Stadtrat die Kriterien für die Ausschreibung zur Vergabe der neuen Leih-E-Bikes festlegen – insgesamt werden rund 70 Fahrräder bereitgestellt. Die erste Zuteilung ist für den Monat Mai vorgesehen, während die restlichen Räder voraussichtlich im Herbst ausgegeben werden.

Ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität

Mit der öffentlichen Versteigerung der E-Bikes hat die Gemeinde Brixen nicht nur vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gegeben, ein E-Bike zu erwerben, sondern auch ihre Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Mobilität weiter gefestigt. Bei der Initiative konnte viele Brixnerinnen und Brixen die Gelegenheit nutzen miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und sich über die Initiativen der nachhaltigen Mobilität der Gemeinde Brixen informieren.

“Die große Beteiligung an der E-Bike Versteigerung, mit zahlreichen Familien und engagierten Bürgerinnen und Bürgern, bestätigen, dass wie mit dieser Entscheidung den richtigen Weg für unsere Gemeinde eingeschlagen haben”, so Schraffl abschließend. “Die Menschen in Brixen sind bereit für eine nachhaltigere Mobilität – und als Gemeinde werden wir sie weiterhin auf diesem Weg unterstützen.”