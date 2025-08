Grüne fordern Maßnahmen gegen Übertourismus in Bozen

Von: luk

Bozen – Die Bozner Gemeinderäte der Grünen haben einen Beschlussantrag eingebracht, mit dem sie Maßnahmen gegen den zunehmenden Übertourismus in der Stadt fordern. Hintergrund sind aktuelle Zahlen: 2024 verzeichnete Bozen über 429.000 Touristenankünfte – ein Plus von mehr als zehn Prozent -, sowie rund 946.000 Nächtigungen. Laut dem Institut Demoskopia liegt Bozen damit hinter Rimini und Venedig auf Rang drei der meistbesuchten Städte Italiens.

Der Grüne Gemeinderat Rudi Benedikter warnt vor einer Überlastung der Stadt: „Bozen ist nicht Disneyland“, heißt es in seiner Mitteilung. Die hohe Zahl an Besucherinnen und Besuchern führe zunehmend zu Verkehrsproblemen, überfüllten Lokalen und einem Verlust an Lebensqualität für die Einheimischen.

Der Vorschlag der Grünen umfasst ein Maßnahmenpaket, das unter anderem ein vorübergehendes Aussetzen offizieller Tourismuswerbung, ein erweitertes Parkleitsystem sowie ein Anmeldesystem für Reisebusse mit Besucherlimits für zentrale Attraktionen wie das Ötzi-Museum vorsieht. Der Antrag wird nun im Gemeinderat behandelt.