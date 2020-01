Grüne: “Reden wir über die Raumordnung”

Bozen – “Das Landesgesetz “Raum und Landschaft” wird sich stark auf die Gemeinden auswirken. Sie werden über immer mehr Kompetenzen und immer weniger Ressourcen verfügen”, so die Grünen in ihrer Einschätzung.

“Dennoch ist und bleibt die Gestaltung unseres Landes von entscheidender Bedeutung für Gemeinden, Umwelt, Landschaft, Natur, Tourismus und das Leben im Allgemeinen. Die Grüne Fraktion im Landtag organisiert am Freitag, den 24. Januar um 17.30 Uhr im Kolpinghaus in Bozen einen Workshop über das neue Gesetz und seine Auswirkungen auf die Gemeinden: Vor- und Nachteile, Potential, Gefahren und eventuelle Tücken. Riccardo Dello Sbarba hat die Entwicklung des Gesetzes, das zunächst unter der Federführung von Richard Theiner, später unter jener von Landesrätin Maria Kuenzer stand, Schritt für Schritt mitverfolgt. Er wird darüber mit dem Stadtplaner Peter Morello und der Architektin Carlotta Polo diskutieren. Der Workshop ist kostenlos und steht allen Interessierten offen”, so die Grünen.