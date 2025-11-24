Aktuelle Seite: Home > Politik > GrÃ¼ne: “Zeit, jede Gewalt gegen Frauen zu beenden”
Auch in digitaler Welt

GrÃ¼ne: “Zeit, jede Gewalt gegen Frauen zu beenden”

Montag, 24. November 2025 | 23:35 Uhr
Mehr Schutz vor Hackern gefordert
APA/APA/AFP/NICOLAS ASFOURI
SchriftgrÃ¶ÃŸe

Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen macht die Grüne Fraktion auf eine dramatische Realität aufmerksam, die viele Gesichter hat.

In diesem Jahr wurde in Italien eine besonders perfide Form der Gewalt an Frauen öffentlich: Auf der Facebook-Seite „mia moglie“ wurden hunderte private Chats und intime Bilder von Frauen ohne deren Einwilligung veröffentlicht und von den Betreibern wie in einer Art „Tauschbörse“ gehandelt.

“Ob im Internet oder im Alltag, Gewalt ist leider allgegenwärtig. Sie kann subtil beginnen: wenn Handys kontrolliert, Ausgaben überwacht, Bewegungsfreiheit eingeschränkt oder Frauen sozial isoliert werden. Doch jede dieser Formen verletzt die Würde und Autonomie von Frauen. Wir müssen überall hinschauen. Gewalt zu bekämpfen heißt, auf allen Ebenen zu handeln: durch Prävention, Bildung, Unterstützung der Betroffenen und wirksame Strafen für die Täter. Der 25. November ist ein Appell an die kollektive Verantwortung. Gewalt gegen Frauen hat viele Formen, und alle müssen beendet werden. Nur gemeinsam können wir eine sichere und respektvolle Gesellschaft schaffen”, erklären die grünen Landtagsabgeordneten Brigitte Foppa, Madeleine Rohrer und Zeno Oberkofler.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Teurer Wohnraum: Vater von fÃ¼nf Kindern lebt im Camper
Kommentare
95
Teurer Wohnraum: Vater von fÃ¼nf Kindern lebt im Camper
Freie Fahrt in SÃ¼dtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Kommentare
69
Freie Fahrt in SÃ¼dtirol: Blitzer aktuell abgeschaltet
Venedig verbannt Greta Thunberg
Kommentare
65
Venedig verbannt Greta Thunberg
“Ohne Schule und Bad war ihre kÃ¶rperliche Unversehrtheit gefÃ¤hrdet”
Kommentare
47
“Ohne Schule und Bad war ihre kÃ¶rperliche Unversehrtheit gefÃ¤hrdet”
Bibber-Temperaturen in SÃ¼dtirol
Kommentare
40
Bibber-Temperaturen in SÃ¼dtirol
Anzeigen
Erfolgreich regional
Erfolgreich regional
Beratung wirkt
So werden SÃ¼dtiroler Betriebe stark fÃ¼r die Zukunft
So werden SÃ¼dtiroler Betriebe stark fÃ¼r die Zukunft
Wer Erfolg will, muss Neues wagen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Ãœberetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hÃ¤tte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

SÃ¼dtirol News im Google Play Store

SÃ¼dtirol News im App Store

Â© 2025 First Avenue GmbH
 