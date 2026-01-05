Guterres mahnt Achtung der “politischen Unabhängigkeit” an

Von: APA/AFP

UNO-Generalsekretär António Guterres hat bei einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats zu Venezuela zur Achtung der “politischen Unabhängigkeit” von Staaten aufgerufen. Angesichts der derzeitigen Krise sei es wichtig, die Prinzipien der “Souveränität, politischen Unabhängigkeit und territorialen Integrität von Staaten” zu respektieren, hieß es am Montag in einer von der UNO-Spitzendiplomatin Rosemary DiCarlo verlesenen Botschaft des Generalsekretärs.

Das höchste UNO-Gremium ist zu Beratungen über den US-Militäreinsatz in Venezuela zusammengekommen, bei dem der langjährige Staatschef Nicolás Maduro festgenommen und in die USA gebracht wurde. Die Dringlichkeitssitzung findet auf Bitten Venezuelas statt. Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez hatte den US-Angriff verurteilt und die Freilassung Maduros verlangt.

Bei dem groß angelegten Militäreinsatz mit rund 150 Hubschraubern und Flugzeugen hatten die USA in der Nacht auf Samstag Ziele in dem südamerikanischen Land bombardiert und Maduro und dessen Frau festgenommen. Beide wurden nach New York gebracht. Dort soll dem Linksnationalisten wegen “Drogenterrorismus” der Prozess gemacht werden.

Für 18.00 Uhr MEZ war ein erster Gerichtstermin angesetzt. Bilder im US-Fernsehen zeigten Maduro auf dem Weg ins Gericht in Handschellen und in Begleitung mehrerer schwer bewaffneter Sicherheitskräfte.