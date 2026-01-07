Kälte-Hammer erreicht Höhepunkt in Südtirol

Von: mk

Bozen – Polare Kälte hat Südtirol weiterhin fest im Griff. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X mitteilt, hat der Frost auf den Bergen in der vergangenen Nacht ihren Höhepunkt erreicht. Minus 25 Grad wurden auf Südtirols höchster Wetterstation am Signalgipfel des Wilder Freigers gemessen.

Auch in niedrigeren Lagen bleibt es kühl, obwohl Schnee nur vereinzelt vorzufinden ist. In den Tälern waren die vergangenen zwei Nächte aufgrund des Windes und der Wolken zwar nicht mehr ganz so extrem kalt, doch laut Peterlin gibt es keine Entwarnung.

Die kommende Nacht verlaufe wieder überall sternenklar und windstill, deshalb würden die Temperaturen noch etwas weiter zurückgehen, sagt der Meteorloge voraus.

Wegen der Kälte ist auch der Kalterer See zum Tel zugefroren. Auch das ist in den vergangenen Jahren nur mehr selten vorgekommen.

Am südöstlichen Ufer war das Eis am Dienstag fünf Zentimeter dick, doch angesichts der anhaltenden Kälte wird die Schicht voraussichtlich noch weiter wachsen. Der See ist jedoch nicht an allen Stellen zugefroren, weshalb für alle, die sich zu Fuß oder auf Schlittschuhen auf das Eis begeben, äußerste Vorsicht geboten ist.