Aktuelle Seite: Home > Chronik > Kälte-Hammer erreicht Höhepunkt in Südtirol
Minus 25 Grad am Wilder Freiger

Kälte-Hammer erreicht Höhepunkt in Südtirol

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 09:18 Uhr
Kälte Winter Frost
Pixabay/wal_172619
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Polare Kälte hat Südtirol weiterhin fest im Griff. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X mitteilt, hat der Frost auf den Bergen in der vergangenen Nacht ihren Höhepunkt erreicht. Minus 25 Grad wurden auf Südtirols höchster Wetterstation am Signalgipfel des Wilder Freigers gemessen.

Auch in niedrigeren Lagen bleibt es kühl, obwohl Schnee nur vereinzelt vorzufinden ist. In den Tälern waren die vergangenen zwei Nächte aufgrund des Windes und der Wolken zwar nicht mehr ganz so extrem kalt, doch laut Peterlin gibt es keine Entwarnung.

Die kommende Nacht verlaufe wieder überall sternenklar und windstill, deshalb würden die Temperaturen noch etwas weiter zurückgehen, sagt der Meteorloge voraus.

Wegen der Kälte ist auch der Kalterer See zum Tel zugefroren. Auch das ist in den vergangenen Jahren nur mehr selten vorgekommen.

stnews/ka – archiv

Am südöstlichen Ufer war das Eis am Dienstag fünf Zentimeter dick, doch angesichts der anhaltenden Kälte wird die Schicht voraussichtlich noch weiter wachsen. Der See ist jedoch nicht an allen Stellen zugefroren, weshalb für alle, die sich zu Fuß oder auf Schlittschuhen auf das Eis begeben, äußerste Vorsicht geboten ist.

Bezirk: Bozen, Überetsch/Unterland, Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Überetsch/Unterland, Wipptal

Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 