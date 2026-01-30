Aktuelle Seite: Home > Politik > Haushalt: Kennzahlenplan fÃ¼r die Jahre 2026â€“2028 genehmigt
So plant SÃ¼dtirol seine Finanzen

Haushalt: Kennzahlenplan fÃ¼r die Jahre 2026â€“2028 genehmigt

Freitag, 30. Januar 2026 | 14:29 Uhr
Der im Legislativdekret Nr. 118/2011 fÃ¼r Regionen, autonome Provinzen und lokale KÃ¶rperschaften vorgesehene Kennzahlenplan des Haushalts ist ein Instrument zur Programmierung und Bewertung der Verwendung Ã¶ffentlicher Mittel. Die Landesregierung hat ihn am 30. Januar genehmigt.
Jakub Zerdzicki/Unsplash.
Bozen – In ihrer heutigen Sitzung hat die Landesregierung den Kennzahlenplan und die zu erwartenden Ergebnisse des Haushalts des Landes Südtirol für die Jahre 2026, 2027 und 2028 genehmigt. Der Plan ist im Legislativdekret Nr. 118/2011 für Regionen, autonome Provinzen und lokale Körperschaften vorgesehen. Er dient der Programmierung sowie der Bewertung der Verwendung öffentlicher Mittel.

“Die wichtigsten Indikatoren liefern aussagekräftige Daten zum Haushalt des Landes”, erklärt Landeshauptmann Arno Kompatscher, der innerhalb der Landesregierung auch für den Finanzbereich zuständig ist. “Dabei sind insbesondere die tatsächlich eingebrachten laufenden Einnahmen, der begrenzte Rückgriff auf externe Dienstleistungen sowie die Entwicklung der kommerziellen Verbindlichkeiten hervorzuheben. Zudem zeigen die vorgesehenen Investitionen pro Einwohner den Umfang der geplanten Maßnahmen für die kommenden Jahre.”

Was aus den wichtigsten Kennzahlen hervorgeht

  • Fixkosten (wie Personalaufwendungen und Schuldzinsen): beanspruchen rund 20 bis 21 Prozent der laufenden Einnahmen und stellen den weniger flexibel gestaltbaren Teil des Haushalts dar.
  • Tatsächlich eingebrachte laufende Einnahmen: Diese liegen bei über 87 Prozent, was auf eine sehr hohe Einbringungsquote hinweist.
  • Personalausgaben: Diese machen etwa ein Viertel der laufenden Ausgaben des Landes aus.
  • Inanspruchnahme externer Dienstleistungen (Outsourcing): Dieser Wert fällt gering aus und entspricht lediglich rund sechs Prozent der laufenden Ausgaben.
  • Geplante Investitionen für das Jahr 2026: etwa 1090 Euro pro Einwohner für direkte Investitionen (Arbeiten und Projekte, die direkt vom Land Südtirol durchgeführt werden); etwa 1945 Euro pro Einwohner für Investitionsbeiträge (Mittel, die Gemeinden, Körperschaften oder privaten Akteuren für eigene Projekte zur Verfügung gestellt werden).
  • Indikator zur Reduzierung der kommerziellen Verbindlichkeiten: Der Wert liegt bei rund 86 Prozent, was als sehr positiv gilt und auf eine sorgfältige Verwaltung der Zahlungen gegenüber Lieferanten und anderen Akteuren hinweist.

Nach der Genehmigung wird der Plan nun dem Südtiroler Landtag übermittelt. Anschließend wird er auf der institutionellen Website des Landes im Bereich “Transparente Verwaltung” veröffentlicht, damit alle Bürger Einsicht nehmen können.

