Heftige Explosion erschüttert Zentrum Beiruts

Israelische Luftwaffe nahm erneut Ziele in Beirut ins Visier

Von: APA/dpa

In Beirut hat eine Explosion das Stadtzentrum erschüttert. Libanesische Medien berichteten am Sonntag übereinstimmend über einen israelischen Luftschlag im Stadtviertel Ras al-Nabeh im Herzen der Hauptstadt. Laut der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur NNA richtete sich der Angriff gegen das Büro der säkular-nationalistischen Baath-Partei, die in mehreren arabischen Ländern aktiv ist, darunter als Partei des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

Videos in sozialen Medien zeigten, wie graue Rauchschwaden die Straßen einhüllten. Anders als sonst üblich hatte das israelische Militär für den Stadtteil keinen Evakuierungsaufruf veröffentlicht, der Zivilisten helfen soll, sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere solcher Aufforderungen gab es für die südlichen Vororte Beiruts, auch bekannt als Dahiya.

Ein Großteil des siebenstöckigen Gebäudes wurde laut NNA zerstört, auch mehrere Fahrzeuge in der Umgebung wurden beschädigt. Bewohner eines angrenzenden Gebäudes hätten zwar eine Warnung erhalten, diese jedoch nicht ernst genommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums kam eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Zuvor hatte die israelische Luftwaffe bereits in zwei Wellen Angriffe geflogen. Diese galten nach Militärdarstellung Kommandozentralen und anderen Einrichtungen der proiranischen Hisbollah-Miliz.