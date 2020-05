Heute vorläufig letzte Landesmedienkonferenz mit Fixtermin

Bozen – Nach der heutigen, 41. Ausgabe wird die Landesmedienkonferenz um 16.30 vorerst ausgesetzt und findet nur bei Kommunikationsbedarf statt. Heute gibt es einen Rück- und Ausblick zur Corona-Zeit.

Seit Montag, 16. März, informiert die Landesregierung in einer virtuellen Landesmedienkonferenz regelmäßig über Entwicklung und Themen rund um die Covid-19-Pandemie: zuerst täglich, ab Ostern zweimal pro Woche.

Nach einer ersten, dringenden Phase hat sich der Informationsbedarf stärker auf Themenschwerpunkte verschoben.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Gesundheitslandesrat Thomas Widmann nehmen in der Landesmedienkonferenz am heutigen Donnerstag, 28. Mai um 16.30 Uhr in deutscher Sprache und um 17.00 Uhr in italienischer Sprache eine kurze Einordnung der ersten Corona-Ausnahmezeit sowie einen Ausblick auf die anstehenden Schritte vor.

Künftig wird bei Bedarf in einer Landesmedienkonferenz über laufende Entwicklungen informiert werden.