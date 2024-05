“Hotel Masatsch” in Kaltern nun barrierfreier

Kaltern – Im Hotel Masatsch in Oberplanizing in Kaltern, das dem Land gehört, werden Integrations- und Inklusionsprojekte für Menschen mit Behinderungen angeboten. Die Organisation Lebenshilfe Onlus führt die Struktur. In den vergangenen Monaten wurden auf Vorschlag von Hochbaulandesrat Christian Bianchi verschiedene Modernisierungsarbeiten am Gebäude vorgenommen. Vor allem das Erdgeschoss, wo sich das Bistro befindet, wurde laut Bianchi leichter zugänglich gemacht.

Das Hotel Masatsch, das Inklusion in den Mittelpunkt stellt, hat sich als beliebter Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Bei einer Feierstunde zum Abschluss der Arbeiten am 2. Mai betonte Landesrat Bianchi: “Für Südtirol ist es ein großer Stolz, Eingriffe wie diese umzusetzen, die eine wichtige soziale Bedeutung haben.” Außerdem lobte der Landesrat die Arbeit der Lebenshilfe.

Verbessert wurde bei Eingriff vor allem der Eingangsbereich. Der vorhandene Tresen wurde abgebaut und auf der gegenüberliegenden Seite in einer größeren Version wieder aufgebaut. Der Arbeitsbereich hinter dem Tresen wurde ebenerdig und ohne Stufen gestaltet. Zudem wurde ein mobiler Tresen auf Rädern vorgesehen, der morgens für den Brotverkauf nutzbar ist und auch nachmittags und abends zusätzlich genutzt werden kann. Auch die Bodenstruktur und alle Installationsanschlüsse wurden erneuert. Das Land hat rund 168.652 Euro in die Arbeiten investiert.