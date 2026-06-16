Aktuelle Seite: Home > Politik > Imam wegen Hamas-Unterstützung in Wien vor Gericht
"Operation Luxor": 2020 wurden zahlreiche Razzien durchgeführt

Imam wegen Hamas-Unterstützung in Wien vor Gericht

Dienstag, 16. Juni 2026 | 21:48 Uhr
\
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Mehr als fünf Jahre nach der umstrittenen Operation “Luxor” haben die Ermittlungen zu einem ersten Prozess wegen Terrordelikten geführt. Am Mittwoch steht ein österreichischer Imam in Wien vor Gericht, die Staatsanwaltschaft Graz wirft ihm antisemitische Verhetzung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und terroristischen Vereinigung vor. Er soll in YouTube-Videos und Predigten in einer Moschee die Hamas gelobt und zu Straftaten aufgefordert haben.

Der ägyptischstämmige Österreicher predigte zunächst in Graz, später in Wien. In einer Predigt im Jahr 2014 in Wien-Leopoldstadt, die er später auch auf YouTube stellte, soll der Mann laut Anklage u. a. gesagt haben: “Und (denkt an) die Anführer an ihrer Spitze – die Anführer von Hamās, der gihād-Verbände und des Widerstands -, sie opfern sich selbst für Allah, im Streben nach Allahs Wohlgefallen. Der Feind, das zionistische Gebilde, meint, ihre Entschlossenheit brechen zu können, aber nein, niemals!”

Im Zuge der umstrittenen – und wie sich später herausstellte zum Teil rechtswidrigen – Operation “Luxor” hatten eine Woche nach dem Terroranschlag in Wien vom 2. November 2020 zahlreiche Razzien gegen Vereine mit angeblicher Verbindung zur Muslimbruderschaft und der Hamas in der Steiermark, in Kärnten, Niederösterreich und Wien stattgefunden. Die zuständigen Behörden unter Federführung des steirischen Verfassungsschutzes sowie der Staatsanwaltschaft Graz sprachen damals von 70 Beschuldigten wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung und der Bildung einer Terrororganisation. Verfahren gegen 13 weitere Beschuldigte sind noch offen, hieß es zuletzt von der Staatsanwaltschaft Graz. Die Ermittlungen gegen andere Personen oder Organisationen seien eingestellt oder an andere Behörden abgegeben worden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
146
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Kommentare
53
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Kommentare
53
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Kommentare
52
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Wüstentage streifen Südtirol
Kommentare
31
Wüstentage streifen Südtirol
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 