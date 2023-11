Immer an deiner Seite: Tag der Kinderrechte am 20. November

Bozen – #TurnTheWorldBlue, also Farbe für die Rechte der Kinder bekennen, heißt es am 20. November anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte. An diesem Tag wurde im Jahr 1989 das Übereinkommen über die Rechte des Kindes – die sogenannte Kinderrechtskonvention – von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet.

Bisher haben 196 Staaten, darunter auch Italien, das Übereinkommen unterzeichnet, somit ist es die am meisten unterzeichnete Konvention der Welt. In 54 Artikeln garantiert die UN-Kinderrechtskonvention allen Kindern und Jugendlichen Schutz, Förderung und Beteiligung.

„Es ist uns ein besonderes Anliegen für das Recht auf Gleichberechtigung einzustehen, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung, Herkunft, sozialem Status, Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen“, erklärt Marina Peter, Mitarbeiterin des Dachverbandes der Jugendtreffs, Jugendzentren und Jugendkulturvereine. „Dieser besondere Tag soll gebührend gefeiert werden, deshalb haben sich mehrere Netzwerkpartner zusammengeschlossen, um in einer gemeinsamen Veranstaltung das Thema der Kinderrechte zu vertiefen, zu sensibilisieren und sich auszutauschen.“

Die Veranstaltung, eine gemeinsame Initiative von Kinder- und Jugendanwaltschaft sowie der Dachverbände netz | Offene Jugendarbeit, Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD), Südtiroler Jugendring (SJR) und Katholische Jungschar Südtirols, findet am 20. November 2023 ab 14.00 Uhr im Filmclub Bozen statt. Wie in vielen anderen europäischen Städten soll dabei der Veranstaltungsort als Zeichen für die Einhaltung der Kinderrechte blau beleuchtet werden.

Dieser erste Teil des Events, der Fachkräften vorbehalten ist, beginnt mit einer Vorstellung der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Darauf folgt ein Fachinput von Professor Andreas Eylert-Schwarz zum Leben und Werk des „Vaters der Kinderrechte“, Janusz Korczak. Nach diesem Beitrag haben die Fachkräfte aus ganz Südtirol die Möglichkeit, zu diskutieren, Networking zu betreiben und voneinander zu lernen.

Ab 18.30 Uhr wird die Veranstaltung dann für die Allgemeinheit geöffnet. Es folgt eine Vorführung des französischen Dokumentarfilms „Morgen gehört uns“ (kostenlos zugänglich), in dem es um sieben mutige Kinder geht, welche für eine bessere Zukunft kämpfen und sich aktiv für vulnerable Mitmenschen einsetzen. Es wird die Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.

Als Motto für die Veranstaltung wurde „Immer an deiner Seite“ gewählt. Dies, da die teilnehmenden Organisationen in ihrer Arbeit Kindern und Jugendlichen beratend und begleitend zur Seite stehen. Außerdem wollen die Organisationen die Bedingungen und Lebenswelten von jungen Menschen verbessern.

„Wir wollen das Bewusstsein für die Rechte von Kindern stärken und eine kinderfreundliche Gesellschaft fördern. Die Politik soll sich an den Bedürfnissen von Kindern orientieren.“, erklärt Sonja Anna Plank, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste (AGJD). „Kinder müssen als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt ernsthaft an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt werden. Nur so können sie zu aktiven und verantwortungsbewussten Bürgerinnen ud Bürger heranwachsen“, betont Tanja Rainer, Vorsitzende des Südtiroler Jugendrings (SJR). Und Alexandra Felderer, erste Vorsitzende der Jungschar, ergänzt, dass „auch der Kinderschutz ein wesentlicher Teil der Kinderrechte ist. Kinder und Jugendliche haben das Recht, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen. Je mehr Menschen über die Kinderrechte, über Anlaufstellen und Unterstützungsangebote wissen, desto besser kann hingeschaut und geholfen werden.“

Das „Kinderrechtesackl“, eine Stofftasche für die teilnehmenden Fachkräfte, vollgepackt mit Informationsmaterial zur Thematik mit der Aufschrift „Immer an deiner Seite“ darf dabei nicht fehlen.

„Ziel der Veranstaltung ist es, einerseits Fachkräfte der Jugendarbeit für die Rechte der jungen Menschen zu sensibilisieren, aber auch die Gesellschaft und diese in die Mitverantwortung zu nehmen. Außerdem wollen wir uns noch besser vernetzen und weiterhin Lobbyarbeit leisten. Kinder und Jugendliche haben eine Stimme, diese muss aber auch gehört werden – dafür setzen wir uns ein“, unterstreicht Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller zum Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention.