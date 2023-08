Immer mehr russische Deserteure in der Ukraine

APA/APA/National Police of Ukraine/HANDOUT - archiv

Sie verstecken sich in verlassenen Gebäuden

Kiew – Wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärt, steigt die Zahl der russischen Deserteure in der Ukraine.

Russische Militärpatrouillen gehen demnach von Tür zu Tür und suchen in der von Russland besetzten Siedlung Hornostaivka in der Oblast Cherson nach desertierten Militärangehörigen, berichtet n-tv.

Immer öfter würden Soldaten laut Aussagen des Generalstabs ihre Dienstorte verlassen und versuchen, sich in verlassenen Gebäuden zu verstecken.

Gegenoffensive: Ukrainer stoßen im Süden auf zwei Routen 16 bis 20 Kilometer vor

Ukrainische Streitkräfte haben unterdessen laut Analysten etwas größere Fortschritte entlang zweier Hauptangriffslinien gemacht. Die beiden Vormarschrouten verlaufen durch Robotyne und Staromaiorske und sollen in Richtung Südküste 16 bis 20 Kilometer Territorium befreit haben, berichtet die “New York Times”.

Die Erfolge sind laut dem Institute for the Study of War (ISW) deshalb “taktisch bedeutsam”, da sie Moskau dazu zwingen, Truppen von anderen Teilen der Frontlinie abzulenken.

Die Verlegung könnte “die russischen Verteidigungslinien insgesamt noch weiter schwächen” und “Möglichkeiten für einen potenziell entscheidenden Durchbruch der Ukraine schaffen”.