In Brixen schließen beide Teststationen

Brixen – Aufgrund der stark gesunkenen Nachfrage an den von der Gemeinde eingerichteten Teststationen hat die Brixner Gemeindeverwaltung entschieden, die Teststation in der Universität und in der Berufsschule Tschuggmall am Freitag, den 11. Juni 2021 zu schließen. In den Apotheken in Brixen wird weiterhin der kostenlose Nasenflügeltest angeboten.

Die Gemeindeverwaltung bemüht sich, den Kindern weiterhin die Möglichkeit der Testung zu gewähren. Für die Sportbegeisterten haben sich die Herren des SSV Brixen Handball bereit erklärt, die Tests in Absprache weiterhin durchzuführen.

Ebenso unterstützen die Handballer die Gemeindeverwaltung bei der Testung für die Sommerbetreuung der Kinder. Genauere Informationen dazu werden noch rechtzeitig mitgeteilt.

Teststandorte der Apotheken in Brixen sowie die Anmeldung können über folgendem Link aufgerufen werden.