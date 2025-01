Interesse an „Speed-Dating“ im Landtag

Von: luk

Bozen – 4.743 Personen haben 2024 den Südtiroler Landtag besucht – ein Zuwachs von 19,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als es etwas weniger als 4.000 waren. Der Anteil der italienischsprachigen Besucherinnen und Besucher stieg von 18,5 Prozent auf 21 Prozent, der Anteil der deutschsprachigen Besucher:innen belief sich auf 77 Prozent; zwei Prozent waren indes englischsprachig.

„Das steigende Interesse am Südtiroler Landtag ist mehr als erfreulich: Denn durch den direkten Kontakt mit der Institution bzw. den Abgeordneten erfahren die Kinder und Jugendlichen, die den größten Teil der Besucherinnen und Besucher ausmachen, nicht nur von den Aufgaben und Tätigkeiten des Landesparlaments, sie lernen auch das Prinzip der Demokratie besser kennen“, betont Landtagspräsident Arnold Schuler. „Das Verständnis demokratischer Prozesse und deren Bedeutung für die Gesellschaft und das Zusammenleben sind wesentlich – für jede Einzelne, jeden Einzelnen und die Gemeinschaft. Gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten, die durch den Klimawandel, einen Krieg in Europa und zahlreiche weitere Konflikte, Risiken und Schwierigkeiten geprägt sind.“

Wie üblich entfiel auch im Jahr 2024 der Löwenanteil der Landtagsbesuche auf Schulklassen: 3.869 Schülerinnen und Schüler waren im Landesparlament zu Gast, zwei Drittel (2.571) davon Oberschülerinnen und -schüler, gut neun Prozent (357) Jugendliche aus den Berufsschulen. Weiters besuchten 773 Mittelschülerinnen und -schüler sowie 168 Kinder aus Grundschulen den Landtag.

Rund 15,4 Prozent der Besucher:innen (729) kamen mit anderen Gruppen, auf Delegationen – also Besuche anderer Landtage und Institutionen – entfielen rund drei Prozent (145).

Gruppen, die in den Landtag kommen, können zwischen verschiedenen Besuchsformaten wählen: Am beliebtesten war 2024 „Hinter den Kulissen“, eine Führung durch den Landtag, die Einblick in die Aufgaben des Landesparlamentes gibt und die Möglichkeit bietet, sich in einem persönlichen Gespräch mit einer oder einem Abgeordneten auszutauschen. Annähernd 70 Prozent der Besucher:innen bzw. 3.239 Personen entschieden sich für dieses Format. Ein Viertel der Besucherinnen und Besucher bzw. 1.219 Personen ergriffen mit „Eine Sitzung miterleben“ die Gelegenheit, während einer Landtagssitzung die Arbeiten im Plenum mitzuverfolgen. 137 Besucher entschieden sich für „Auf den Spuren der Südtiroler Autonomie“. Das neue Format „Speed-Dating“, bei dem die Schülerinnen und Schüler abwechselnd in Gruppen mit vier Abgeordneten diskutieren, haben zwei Klassen gewählt: Sowohl die Jugendlichen als auch die Abgeordneten unterstrichen im Anschluss, die Pluspunkte des persönlichen Austausches bei diesem Format.

Neben den verschiedenen Besuchsformaten für Gruppen auf Vormerkung ist der Besuch der Landtagssitzungen für Einzelpersonen jederzeit und ohne vorherige Anmeldung möglich.