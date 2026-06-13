Iran schließt Unterzeichnung von Abkommen am Sonntag aus

Von: APA/dpa/Reuters

Die USA und der Iran haben sich nach pakistanischen Angaben auf eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen geeinigt. Eine erste Vereinbarung solle innerhalb der nächsten 24 Stunden elektronisch unterzeichnet werden, erklärte Ministerpräsident Shehbaz Sharif am Samstag. Laut Irans Außenministerium wird die Vereinbarung allerdings nicht am Sonntag signiert. Eine Unterzeichnung in den kommenden Tagen könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, hieß es laut staatlichen Medien.

Wegen des Zögerns der Gegenseite sei bei Äußerungen zum genauen Datum Vorsicht geboten hieß es aus Teheran weiter. Pakistans Premier Sharif hatte zuvor angekündigt, dass in der kommenden Woche Gespräche auf technischer Ebene folgen sollen. Pakistan vermittelt in dem Konflikt. Am Freitag hatten beide Seiten signalisiert, dass ein Ende der Kämpfe nahe sei.

Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge haben sich Washington und Teheran auf einen Text verständigt. Ob damit auch die Streitfrage Libanon gelöst wurde, blieb zunächst offen. Der Iran hat gefordert, dass Israel seine Offensive gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz beendet. Israel ist allerdings an den amerikanisch-iranischen Verhandlungen nicht direkt beteiligt.

Sharif erklärte auf der Plattform X, man sei einem Friedensabkommen näher als je zuvor und zuversichtlich, dass dieses ein starkes Fundament für dauerhaften Frieden bilde. Die geplante Absichtserklärung sieht Insidern zufolge vor, dass die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen aufheben, eingefrorene iranische Gelder in Milliardenhöhe freigeben und Sanktionen gegen iranische Ölexporte aussetzen. Im Gegenzug solle der Iran die Straße von Hormuz wieder öffnen.

Anschließend soll in einer 60-tägigen Frist über das iranische Atomprogramm verhandelt werden, das US-Präsident Donald Trump als Grund für den Kriegsbeginn genannt hatte. Während die USA auf einen Abbau des Programms und die Zerstörung von hochangereichertem Uran pochen, will der Iran das Material in verdünnter Form behalten. Hochangereichtes Uran ist Ausgangsstoff für Atombomben.

Weiter Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz

Wie schwierig die Lage weiterhin ist, zeigt ein neuer Zwischenfall in der Straße von Hormuz. Das US-Militär meldete am Samstag früh erneut mehrere Drohnenangriffe des Irans auf Handelsschiffe in der Meerenge am Persischen Golf. “Die US-Streitkräfte haben sie alle in den letzten Stunden abgeschossen, während der Schiffsverkehr durch die Meerenge ungehindert weiterfließt”, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf X mit.

Später wurde der Küste des Oman ein Tanker von einem Geschoß unbekannter Herkunft getroffen. Der Vorfall habe sich sechs Seemeilen (rund elf Kilometer) östlich des Landes ereignet, teilte die britische Seefahrtsbehörde UKMTO mit. Die Besatzung sei unversehrt geblieben. Der Tanker setzte seine Fahrt zum Hafen fort.

Begräbnis von Ali Khamenei am 9. Juli geplant

Unterdessen soll mehr als hundert Tage nach seiner Tötung das Begräbnis des iranischen Staatsoberhaupts Ayatollah Ali Khamenei während des islamischen Trauermonats Muharram stattfinden. Die offizielle Beisetzung des getöteten religiösen und politischen Oberhaupts ist für den 9. Juli in Khameneis Geburtsstadt Mashhad im Nordosten Irans geplant – neben dem Mausoleum von Reza, dem achten schiitischen Imam.

Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sollen jedoch bereits am 4. und 5. Juli Millionen Menschen in der Hauptstadt Teheran sowie am 6. Juli in der schiitischen Pilgerstadt Ghom Abschied von dem Ayatollah nehmen.

Khamenei wurde Ende Februar 2026 bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet. Er wurde 86 Jahre alt. Ayatollah Ali Khamenei war der oberste Führer und Religionsführer der Islamischen Republik, der das Land von 1989 bis zu seinem Tod führte.

Khameneis Bestattung war ursprünglich deutlich früher geplant, wurde jedoch mehrfach aus Sicherheitsgründen verschoben, auch weil die gesamte politische Führung an den Zeremonien teilnehmen müsste. Unklar ist zudem, ob sein Sohn und Nachfolger Moqtaba an der Beisetzung teilnehmen wird.

Er war eine Woche nach der Tötung seines Vaters bei den US-israelischen Angriffen auf Teheran zu dessen Nachfolger ernannt worden. Seitdem ist er jedoch nicht öffentlich aufgetreten, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand und sogar über ein mögliches Ableben ausgelöst hat.