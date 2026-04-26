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Araqchi reist in die russische Hauptstadt

Iranischer Außenminister Araqchi in Moskau erwartet

Sonntag, 26. April 2026 | 21:31 Uhr
Araqchi reist in die russische Hauptstadt
APA/APA/AFP/VALENTIN FLAURAUD
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Von: APA/dpa

Der iranische Außenminister Abbas Araqchi wird am Montag zu Gesprächen in Moskau erwartet. Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte im Gespräch mit den russischen Staatsagenturen, dass sich Präsident Wladimir Putin mit dem iranischen Außenamtschef treffen wolle. Weitere Details nannte er nicht. Kurz zuvor hatte auch das Außenministerium in Moskau den bevorstehenden Besuch Araqchis gemeldet. Moskau und Teheran sind strategische Verbündete.

Allerdings ist Russland nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen. In erster Linie erhält Teheran diplomatische Rückendeckung aus dem Kreml.

Am Sonntag war Araqchi für einen Kurzbesuch nach Islamabad gereist, um erneut iranische Bedingungen für eine Beendigung des Krieges an pakistanische Vermittler zu übermitteln, wie die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Unklar ist weiter, wann und ob es eine neue Verhandlungsrunde mit den USA in Pakistan gibt.

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