Israel erhält Liste für nächste Geiselfreilassung

APA/APA/THAILAND'S MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/Royal Thai Embassy in Tel Aviv/HANDOUT

Am Donnerstag wurden unter anderen diese fünf Thailänder freigelassen

Von: APA/AFP/dpa

Israel hat eine Liste mit den Namen der drei Geiseln erhalten, die am Samstag im Austausch für palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigte am Freitag den Eingang. Es handle sich vereinbarungsgemäß um drei Männer, die am Leben seien. “Eine detaillierte Antwort wird es nach der Prüfung der Liste und der Verständigung der Familien geben”, hieß es.

Die Hamas bestätigte die Übermittlung der Liste. Nach Angaben der Terrororganisation sowie des Forums der Geiselfamilien handle es sich um die drei aus Israel entführten Männer Keith Siegel, Yardan Bibas und Ofer Kalderon.

NGO: 90 Palästinenser sollen im Gegenzug freigelassen werden

Bibas ist der Vater zweier ebenfalls verschleppter Kinder, das Jüngste war zum Zeitpunkt der Entführung noch ein Baby. Bibas’ Frau wurde zusammen mit den Kindern entführt. Das Schicksal der drei ist ungewiss: Die Hamas hatte vor langer Zeit mitgeteilt, sie seien bei israelischen Bombardements getötet worden. Israel bestätigte ihren Tod nicht. Siegel ist ein in den USA geborener Doppelstaatler, Kalderon hat auch die französische Staatsbürgerschaft.

Israel lässt nach Angaben einer palästinensischen NGO am Samstag im Gegenzug 90 palästinensische Häftlinge frei. Neun der Inhaftierten verbüßten lebenslange Haftstrafen, sagte eine Sprecherin der Häftlingsinteressenvertretung Palestinian Prisoners’ Club am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. 81 Inhaftierte würden lange Haftstrafen absitzen.

Israel: Noch 82 Geiseln in Fängen der Hamas

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 19. Jänner wurden 15 Geiseln freigelassen. Derzeit werden israelischen Angaben zufolge noch 82 Geiseln im Gazastreifen festgehalten. Am Donnerstag hatten Islamisten im Gazastreifen acht Menschen freigelassen, unter ihnen zwei Deutsch-Israelis, eine israelische Soldatin sowie fünf aus Israel entführte thailändische Arbeiter.

Grenzübergang Rafah soll am Samstag geöffnet werden

Laut übereinstimmenden Angaben von Hamas und aus Verhandlungskreisen soll am Samstag nach der geplanten Freilassung weiterer israelischer Geiseln im Austausch von palästinensischen Häftlingen der Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens wieder geöffnet werden. Die Hamas sei von den Vermittlern darüber informiert worden, dass Israel dem Schritt zugestimmt habe, erklärte ein Vertreter der radikalislamischen Palästinenserorganisation am Freitag.

Von einer den Verhandlern nahestehenden Quelle erfuhr die Nachrichtenagentur AFP, dass durch die Öffnung des Übergangs zu Ägypten die im Waffenruhe-Abkommen vereinbarte Evakuierung Verletzter erfolgen werde. Der Grenzübergang von Rafah ist seit Mai geschlossen, als die israelische Armee die palästinensische Seite des Übergangs gesperrt hatte.