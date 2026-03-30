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Houthis kämpfen an der Seite des Iran gegen Israel

Israel meldet Angriffe aus dem Iran und dem Jemen

Montag, 30. März 2026 | 09:44 Uhr
Houthis kämpfen an der Seite des Iran gegen Israel
APA/APA/AFP/MOHAMMED HUWAIS
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Von: APA/Reuters

Der Iran feuert nach Angaben des israelischen Militärs mehrere Raketenwellen auf Israel ab. Zudem gebe es zum zweiten Mal seit Beginn des US-israelischen Krieges einen Angriff aus dem Jemen, teilt das Militär mit. Zwei Drohnen aus dem Jemen seien Montagfrüh abgefangen worden. Die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz ist am Wochenende mit Raketenangriffen auf Israel in den Krieg eingetreten.

Aus dem Iran sind Sonntagabend erneut schwere Angriffe der USA und Israels gemeldet worden. Nach Angaben des Energieministeriums zielten die jüngsten Attacken auf Anlagen der Stromversorgung in der Hauptstadt Teheran ab. Infolgedessen kam es in verschiedenen Stadtteilen zu Stromausfällen. Auch Irans Forschungsreaktor Khondab wurde nach Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) durch Beschuss stark beschädigt.

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