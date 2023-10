Israel-Politiker wütet im russischem Staats-TV und droht dem Kreml

Moskau – Ein Interview im russischen Staatssender Russia Today mit einem hohen israelischen Politiker ist völlig entgleist. Amir Weitmann, Fraktionsführer der israelischen Regierungspartei Likud, machte Russland während ausgestrahlten Mediengesprächs schwere Vorwürfe und betonte, Russland unterstütze den Angriff auf Israelmit hunderten Toten. Schließlich drohte der Politiker damit, dass Russland dafür „bezahlen“ werde.

Noch im Jahr 2019 hatte sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beim freundlichen Handschlag mit Kreml-Chef Wladimir Putin ablichten lassen. Nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hatte sich Israel sogar noch als Vermittler zwischen Moskau und Kiew versucht. Seither war das Verhältnis zwischen Russland und Israel vor allem von Pragmatismus geprägt. Noch bis heurigen Frühjahr wollte Israels Führung eine Provokation Russlands unbedingt vermeiden, denn Putins stillschweigende Billigung war eine Voraussetzung für israelische Angriffe auf Hisbollah-Stellungen in Syrien, wo die russischen Streitkräfte zum großen Teil den Luftraum kontrollierten.

Durch den Kostenaufwand für die Invasion in die Ukraine dürfte sich Russlands Position im Nahen Osten allerdings geschwächt haben. Gleichzeitig kam der Verdacht auf, dass Russland die Hamas bei ihrem Angriff am 7.Oktober unterstützt hat.

Mit dem Massaker, das die Hamas auf israelischem Boden angerichtet hat, könnte die bislang zumindest nach außen hin relativ neutrale Beziehung zwischen Moskau und Israel nun einen deutlichen Bruch erfahren haben.

Das zeigte zumindest das Interview mit Weitmann. Dieser ging gleich zu Beginn auf Konfrontation und sprach dem russischen Sender generell die Glaubwürdigkeit ab. In Zusammenhang mit der Explosion in einem Krankenhaus in Gaza warf Weitmann Russland Propaganda vor und benannte die Behauptung, dass Israel für die Toten verantwortlich sei, als „dreiste Lüge“.

Im selben Atemzug schob der Fraktionsführer von Likud eine klare Drohung hinterher und richtete sich an den Moderator. „Ich verstehe, dass Sie von Russland bezahlt werden und ich verstehe, dass das hier russische Propaganda ist. Aber sie müssen sehr vorsichtig sein. Wir werden diesen Krieg beenden. Wir werden gewinnen, weil wir stärker sind. Danach wird Russland den Preis bezahlen.“

Der Moderator, den diese Aussage offensichtlich verwirrt hat, hakte nach, woraufhin Weitmann weiter austeilte. „Russland unterstützt die Feinde Israels. Russland unterstützt Nazis, die einen Völkermord an uns begehen wollen. Und dafür wird Russland den Preis bezahlen“, sagte Weitmann.

Nachdem Israel den Krieg gegen die Hamas gewonnen habe, „wird Israel nicht vergessen, was Russland getan hat.“ Darüber hinaus machte Weimann deutlich, wie diese Konsequenzen aussehen könnten: „Wir werden sichergehen, dass die Ukraine gewinnt.“

Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, versuchte der Moderator noch einmal einzulenken: „Wir können feststellen, dass aktuell ein leidenschaftlicher Konflikt passiert.“ Doch ab diesen Moment verlor Weitmann endgültig die Fassung. „Mein Volk wird massakriert. Mein Volk wird abgeschlachtet, von ihren Stellvertretern. Sie müssen verstehen, dass Handlungen Konsequenzen haben. Und wenn jemand den Mord an Juden unterstützt, bezahlen diese Menschen dafür. So ist es in Gaza, so ist es überall sonst“, erklärte der wutenbrannte Politiker.

Amir Weitmann, head of Israel's ruling Likud Party, promises revenge on Russia for insufficient support of Israel in an unhinged live RT interview.

He stated “we will do everything to make sure Ukraine wins!”

He states; "Russia will pay the price!" "Russia supports Nazis!" pic.twitter.com/xDdU7BLh0t

— Meagan Brown ✝️🇮🇱🇵🇱🇺🇦🇺🇸 (@MeaganABrown) October 19, 2023