Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Von: APA/Reuters

Israel setzt seine Angriffe im Gazastreifen fort. Die Streitkräfte bombardierten am Donnerstag seit langem bestehende Flüchtlingssiedlungen im Zentrum des Küstenstreifens und griffen Gaza-Stadt im Norden an. Dabei wurden mindestens 21 Menschen getötet, wie Anrainer und Vertreter der Gesundheitsbehörden sagten. Außerdem seien Panzer in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens eingedrungen und hätten auf einer Hügelkuppe Stellung bezogen.

Nach Angaben des israelischen Militärs haben die Streitkräfte diverse Tunnel entdeckt und mehrere Bewaffnete getötet. Durch Luftangriffe seien 16 Menschen in der Stadt Sawayda, in den Lagern Bureij und Nuseirat sowie in Deir al-Balah getötet worden, sagten Nachbarn. Deir al-Balah ist die letzte größere Stadt im Palästinenser-Gebiet, in die die israelischen Streitkräfte bisher nicht eingedrungen waren. In Gaza-Stadt im Norden wurden nach Angaben von medizinischem Personal bei zwei getrennten Angriffen fünf Palästinenser getötet.

Das israelische Militär erklärte, seine Streitkräfte hätten bei zwei Luftangriffen in Gaza-Stadt zwei hochrangige Kommandanten des Islamischen Jihad getötet. Einer der Befehlshaber sei an dem Angriff vom 7. Oktober im Süden Israels beteiligt gewesen. Der Überfall, bei dem nach israelischen Angaben mehr als tausend Menschen getötet wurden und mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, hatte den Gazakrieg ausgelöst. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde wurden dabei bisher mehr als 38.000 Menschen getötet.