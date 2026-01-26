Aktuelle Seite: Home > Politik > Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu
Grenzübergang seit fast einem Jahr geschlossen

Israel stimmt Rafah-Öffnung für Personenverkehr zu

Montag, 26. Januar 2026 | 01:20 Uhr
Grenzübergang seit fast einem Jahr geschlossen
APA/APA/AFP/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Israel will nach Abschluss eines Militäreinsatzes zur Auffindung der letzten Geisel-Leiche im Gazastreifen den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Küstengebiet eingeschränkt für den Personenverkehr wieder öffnen. Das gab das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in der Nacht auf Montag bekannt. Nach Abschluss dieses Einsatzes und in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen mit den USA werde Israel den Übergang unter vollständiger israelischer Kontrolle öffnen.

Ein Zeitplan wurde aber nicht genannt. Israel fordert in der Mitteilung, dass die islamistische Terrororganisation Hamas alle Anstrengungen unternimmt, den Leichnam der israelischen Geisel ausfindig zu machen und an Israel zu übergeben. Zugleich heißt es, die israelischen Streitkräfte würden derzeit einen Einsatz durchführen, um alle gesammelten Informationen auszuschöpfen, die Leiche des Polizisten zu finden und zurückzubringen.

Die “Times of Israel” zitierte einen US-Beamten, wonach man davon ausgehe, dass der Einsatz mehrere Tage dauern wird. Demnach könnte der Grenzübergang Rafah bis Ende dieser Woche wieder geöffnet werden.

Noch offene Fragen

Unklar ist jedoch, ob damit auch die Rückkehr geflüchteter Palästinenser wieder möglich wird, die in Ägypten gestrandet sind. Der seit fast einem Jahr geschlossene Rafah-Grenzübergang gilt als wichtigstes Tor des Gazastreifens zur Welt.

Bevor Israel der eingeschränkten Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah nur für den Personenverkehr zustimmte, hatte Regierungschef Netanyahu Samstagabend mit dem US-Gesandten Steve Witkoff und dem Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, über die zweite Phase des Friedensplans von Trump gesprochen. Ali Shaath, Vorsitzender der neuen palästinensischen Regierung von Fachleuten für Gaza, hatte zuvor am Donnerstag die Öffnung des Grenzübergangs in beide Richtungen angekündigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
90
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
76
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
36
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 