Italienischsprachige Südtiroler im neuen Landtag schwächer vertreten

Bozen – Die Südtiroler Landtagswahlen sind geschlagen: Zwölf Parteien haben den Sprung ins Landesparlament geschafft. Dennoch sind die italienischsprachigen Südtiroler im neuen Landtag zahlenmäßig schwächer vertreten als in der letzten Legislaturperiode.

Entgegen den Erwartungen konnte die Rechtspartei Fratelli d’Italia nicht vom Regierungsbonus in Rom Profit schlagen. Sie kam auf nur sechs Prozent der Wählerstimmen. Das entspricht zwei Mandaten. Die Lega wurde regelrecht abgestraft und fiel auf ein Mandat im Landtag zusammen. Insgesamt werden im neuen Landtag nur mehr fünf Italiener sitzen, das sind drei weniger als zuletzt, was auch bedeutet, dass die Regierungsbildung nicht einfacher ist. Bekanntlich müssen laut Autonomiestatut auch die Italiener in der Landesregierung vertreten sein.

Ein italienischsprachiger Vertreter ging sozusagen bei den Grünen “verloren”. Sie stellten in den vergangenen Legislaturperioden mit Riccardo Dello Sbarba stets einen Italiener. In der Nacht hatte es zunächst den Anschein, als würde Sabine Giunta in den Landtag einziehen. Doch nach Auszählung aller Stimmen lag dann aber doch Zeno Oberkofler auf Platz drei.

Wahlergebnis der Parteien

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) bleibt mit 34,5 Prozent und voraussichtlich 13 Sitzen größte Fraktion. Im Jahr 2018 war sie auf 15 Sitze gekommen. Es folgen das Team K mit 11,1 Prozent, die Südtiroler Freiheit mit 10,9 Prozent und die Grünen mit neun Prozent. Die nächsten Plätze nehmen Fratelli d’Italia (6,0 Prozent), JWA – Wirth Anderlan (5,9 Prozent), Die Freiheitlichen (4,9 Prozent), PD (3,5 Prozent), Für Südtirol mit Widmann (3,4 Prozent) und Lega – Uniti per l’Alto Adige (3,0 Prozent) ein. Weniger als drei Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnten die Listen La Civica (2,6 Prozent), Vita (2,6 Prozent), Movimento 5 Stelle (0,7 Prozent), Enzian (0,7 Prozent), Forza Italia (0,6 Prozent) und Centro Destra (0,6 Prozent).

Voraussichtliche Sitzverteilung

Die Sitze im neuen Südtiroler Landtag dürften folgendermaßen verteilt sein: Die SVP dürfte mit 13 Abgeordneten in den Landtag einziehen, gefolgt von Team K und Südtiroler Freiheit mit je vier Abgeordneten und den Grünen mit drei Sitzen. Auf jeweils zwei Mandate Fratelli d’Italia, JWA – Wirth Anderlan und die Freiheitlichen. Mit jeweils einem Sitz werden vertreten sein: PD, Für Südtirol mit Widmann, Lega – Uniti per l’Alto Adige, La Civica und Vita.

Dagegen dürften Movimento 5 Stelle, Enzian, Forza Italia und Centro Destra nicht in den Südtiroler Landtag einziehen.