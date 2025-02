Jahresprogramm zur Entwicklungszusammenarbeit genehmigt

Von: Ivd

Bozen – Auf Vorschlag von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer hat die Landesregierung am 4. Februar dem Jahresprogramm der Entwicklungszusammenarbeit zugestimmt. Darin werden die Geldmittel festgelegt, die in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden.

“Sozialer Zusammenhalt äußert sich auch daran, wie sehr wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten, innerhalb aber auch außerhalb unserer Grenzen. Unsere Entwicklungszusammenarbeit setzt darum seit Jahren auf Unterstützung jener Projekte, die Menschen darin unterstützt eine bessere Zukunft zu haben”, sagt Landesrätin Pamer. Einen Eindruck davon, wie die Investitionen der vergangenen Jahre in Uganda eingesetzt wurden, erhält die Soziallandesrätin Anfang April. Sie wird mehrere Projekte besichtigen.

Zur Unterstützung von Projekten, die von Südtiroler Organisationen umgesetzt werden, stehen 1,6 Millionen Euro (1,121 Millionen Euro für 2025, 481.000 Euro für 2026) zur Verfügung. Die vorgesehenen Geldmittel entsprechen jenen vom Vorjahr. Ein zweiter Einsatzbereich ist jener der territorialen Partnerschaften: 550.000 Euro sind für direkte Partnerschaften vorgesehen, die als mehrjährige Projekte umgesetzt werden. Dieser Betrag ist wesentlich höher als im Vorjahr, da 2024 mehrerer Projekte bereits finanziert waren oder abgeschlossen wurden. Eingesetzt werden diese Gelder im Rahmen eines achtjähriges FAO-Projekts in Armenien, bei der Euregio-Zusammenarbeit in Uganda und Tansania sowie bei der Unterstützung des Lacor-Hospitals in Norduganda.

Unterstützt werden vom Land auch Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, insgesamt stehen dafür 492.508 Euro zur Verfügung. Diese stehen für Südtiroler Organisationen bereit, deren Tätigkeit in diesem Bereich in jüngster Zeit zugenommen hat. Zusätzliche 30.000 Euro sind für Veranstaltungen und Fortbildungen vonseiten des Amtes für Freiwilligenwesen und Solidarität vorgesehen.