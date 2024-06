Jahresversammlung der HGV-Ortsgruppe Brixen

Von: Ivd

Brixen – Kürzlich fand die jährliche Versammlung der Ortsgruppe Brixen des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) im Hotel Millanderhof statt.

HGV-Ortsobmann Moritz Neuwirth stellte in seinen Grußworten vor allem die Entwicklungen im Bereich der Infrastruktur und der Tourismusgesinnung in den Fokus. Er informierte über eine entsprechende Umfrage unter der Bevölkerung in Brixen und meinte, dass die Anregungen aus der Bevölkerung in der weiteren touristischen Entwicklung berücksichtigt werden müssen.

An der Jahresversammlung nahm auch der Bürgermeister Andreas Jungmann teil. Er berichtete über den aktuellen Stand wichtiger Projekte, wie die Planungen für die Seilbahnverbindung von Brixen nach St. Andrä, den vollwertigen Ausbau der Autobahnausfahrt Brixen Süd und die Neugestaltung des Hofburggartens. Eine wichtige Maßnahme zur Verkehrsberuhigung ist laut Jungmann die Umfahrung Vahrn Nord, die im Laufe dieses Jahres für den Verkehr freigegeben werden soll.

Bezirksobmann Helmut Tauber betonte, dass dem HGV die Förderung einer positiven Tourismusgesinnung wichtig sei. „Gemeinsam die Tourismusgesinnung stärken und die Zukunft des Verbands gestalten, das ist unser Ziel“, so Tauber.

Der neue Leiter der Verbandsentwicklung im HGV, Benedikt Werth, hob hervor, wie wichtig der regelmäßige Austausch mit der Gemeinde und anderen Partnern sei, um gemeinsame Ziele zu erreichen und die Entwicklung der Gastronomie und Beherbergung voranzutreiben. „Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit allen Partnern ist von entscheidender Bedeutung“, so Werth.

HGV-Gebietsobmann Simon Stolz appellierte an die Mitglieder, junge Leute im Gastgewerbe zu motivieren und qualifizierte Nachwuchskräfte zu fördern. Die Aktivitäten der HGJ wurden von Alexandra Huber, Mitglied der HGJ-Landesleitung vorgestellt.

Verbandssekretär Reinhold Schlechtleitner stellte die verschiedenen Dienstleistungen des HGV vor und ging auf diverse Initiativen des Verbandes ein.

Im abschließenden Fachteil referierte Manuela Pattis, die Leiterin der Stabsstelle Innovation im HGV, zu „Future Hospitality“ und sprach über die Anwendungsfelder sowie Gefahren und Vorteile der Künstlichen Intelligenz im Hotel- und Gastgewerbe. An der Jahresversammlung nahm auch Werner Zanotti, Geschäftsführer des Tourismusvereins Brixen, teil.