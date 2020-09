Kastelbell: Gemeindeausschuss untersagt Grillfest der Schützen

Kastelbell-Tschars – Unlängst hat die Schützenkompanie Kastelbell als ehrenamtlicher Verein bei der Gemeinde um Besetzung öffentlichen Grundes an, um für die Bevölkerung originale „Gigger“ vom Holzgrill zu braten. Dies sollte durch Vorbestellung mit persönlicher Abholung stattfinden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden.

„Die Idee hinter dieser Aktion war, dass man der Bevölkerung durch eine alternative Veranstaltung ein klein wenig Festgefühl und Freude verleiht“, erklärt der Hauptmann, Dietmar Pixner.

In ganz Südtirol seien in letzter Zeit mehrere solche Aktionen von verschiedenen Vereinen erfolgreich und ohne Probleme durchgeführt und von den Menschen sehr geschätzt worden. So sahen auch die Kastelbeller Schützen kein Hindernis, dies in ihrem Dorf zu organisieren.

Der Gemeindeausschuss war jedoch anderer Meinung und beschloss, für dieses Jahr den Vereinen keine Lizenzen für Veranstaltungen auszustellen.

„Somit wird es wohl in Kastelbell-Tschars im Gegensatz zu anderen Gemeinden dieses Jahr keine besonderen Ereignisse geben“, heißt es vonseiten der Schützenkompanie enttäuscht. Die Förderung von ehrenamtlichen Vereinen, „wie es von der Politik tagtäglich gepredigt wird“, sehe in der Realität wohl anders aus“, findet Pixner.