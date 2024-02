Keine Stichwahl in Brixen: SVP besteht den Stimmungstest

Brixen – Nach den Gemeinderatswahlen am Sonntag wird es in Brixen keine Stichwahl geben. Die SVP konnte sich mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Andreas Jungmann mit 54,9 Prozent gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.

Weil Peter Brunner in den Landtag gewählt wurde und als erster Bürger zurückgetreten ist, musste die Wahl eines neuen Bürgermeisters samt Gemeinderat vorgezogen werden. Insgesamt bewarben sich in Brixen sieben Bürgermeisterkandidaten und acht Parteien um 27 Plätze im Rathaus. Die Wahl in Brixen galt unter anderem deshalb als spannend, weil sie nicht zuletzt ein Stimmungstest für die SVP nach der umstrittenen Koalitionsbildung und dem holprigen Start der neuen Landesregierung war.

Auffällig war die niedrige Wahlbeteiligung. Schlussendlich haben bis 21.00 Uhr nur 56,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. In absoluten Zahlen sind dies 10.325 von insgesamt 18.276 Wahlberechtigten. Dabei gingen mehr Frauen als Männer wählen: Das Verhältnis liegt bei 5.379 zu 4.946. Im Jahr 2020 lag die Beteiligung noch bei 64,2 Prozent.

Jungmann war zuletzt Stadtrat für Urbanistik, Personal, Wohnbau und Sport. Der 49-jährige Unternehmer betonte im Wahlkampf, er wolle weiterhin für stabile Verhältnisse in Brixen sorgen.

An zweiter Stelle liegt das Team K, das mit Sabine Mahlknecht eine Bürgermeisterkandidatin ins Rennen schickte. Die Bewegung kam auf 11,4 Prozent und verzeichnete damit einen Zugewinn von 2,6 Prozent im Vergleich zu den Gemeindewahlen im Jahr 2020.

Der PD mit Bürgermeisterkandidatin Renate Prader liegt auf dem dritten Platz. Die Partei verbucht ebenfalls einen Zuwachs von 8,2 auf 10,6 Prozent der Stimmen.

Für die Grüne Bürgerliste an vierter Stelle bewarb sich Markus Frei um das Amt als Bürgermeister. Mit zehn Prozent der Stimmen konnte sich die Liste ebenfalls im Vergleich zum Ergebnis von 2020 verbessern (8,4 Prozent).

Fratelli d’Italia holte sich 6,5 Prozent der Stimmen. Gemeinsam mit der Lega hat die Partei Antonio Bova als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen geschickt. Wie Prader war er ebenfalls bereits zuvor im Gemeinderat vertreten. Fratelli d’Italia lag 2020 noch bei 3,7 Prozent der Stimmen und erreicht damit den höchsten Anstieg.

Konrad Unterfrauner war hingegen Kandidat der Süd-Tiroler Freiheit für den Posten als erster Bürger. Die Bewegung erreichte 3,4 Prozent der Stimmen, womit sie ihr Ergebnis von 2020 ebenfalls steigern konnte. Damals lag sie noch bei 1,2 Prozent.

Erstmals bei Gemeindewahlen in Brixen ist die Liste JWA rund um den Neo-Landtagsabgeordneten und Impfgegner Jürgen Wirth Anderlan angetreten. Bürgermeisterkandidat war Christopher Fissneider. Die Liste kam nur auf 2,1 Prozent der Stimmen und wird somit nicht in den Gemeinderat einziehen.

Dasselbe gilt für die Lega, die nur auf 1,1 Prozent kommt. Im Vergleich zu 2020 ist dies eine deutliche Verschlechterung. Damals kam die Lega noch auf 4,1 Prozent.

Nicht mehr der Wahl gestellt haben sich diesmal in Brixen hingegen die Freiheitlichen ebenso wie die Liste „Insieme“.