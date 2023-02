„Kleinkindbetreuung in Lana: Ein Überblick“

Lana – In der Gemeinde Lana gibt es derzeit 3 Kindertagesstätten und 9 Tagesmütter, welche Kleinkinder zwischen 0 und 3 Jahren betreuen. Das Angebot ist in diesem Jahr um 15 zusätzliche Betreuungsplätze sowie 20.000 Betreuungsstunden gestiegen. Ein Überblick.

„Die Gemeinde Lana bietet seit diesem Jahr 15 zusätzliche Betreuungsplätze sowie 20.000 Betreuungsstunden,“ freut sich die Vizebürgermeisterin und zuständige Referentin Valentina Andreis über die Entwicklung im Bereich Kleinkindbetreuung in Lana.

Im Jänner 2023 hat die Gemeinde Lana zwei Dienstleistungsverträge für die Führung von Kindertagesstätten abgeschlossen. Erstens mit der Sozialgenossenschaft Tagesmütter für die Führung der Kitas Lana für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2025 über insgesamt 60.000 Betreuungsstunden. Die Kitas Lana befindet sich in der Erzherzog Eugen Straße und über 15 Betreuungsplätze verfügt. Zweitens mit der Sozialgenossenschaft „Paideias“ aus Eppan für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 über insgesamt 40.000 Betreuungsstunden. Diese Kitas heißt „Villa Koala“, ist in der Goldeggstraße und bietet 15 Betreuungsplätze. Die dritte Kitas in Lana ist die Kitas Biene Maja in der Industriezone. Sie kann 20 Kinder gleichzeitig aufnehmen.

Tagesmutterdienst in der Gemeinde Lana wird von den Sozialgenossenschaften Tagesmütter und „Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben“ angeboten. Die Sozialgenossenschaft Tagesmütter verfügt derzeit über 3 aktive Tagesmütter, welche 16 Kinder betreuen. Die Sozialgenossenschaft “Mit Bäuerinnen lernen-wachsen-leben“ hat 6 aktive Tagesmütter und betreut aktuell 28 Kinder.

Für weitere Informationen:

Vizebürgermeisterin Valentina Andreis

Valentina.andreis@gemeinde.lana.bz.it

335 7748635