Land beteiligt sich an der Aktion “Shine on a light on NF”

Bozen – Die Neurofibromatose (NF) ist eine genetische Erberkrankung, die Tumorbildungen an den Nerven im ganzen Körper verursachen kann. Sie zählt zu den seltenen Krankheiten. In Südtirol leiden laut Schätzungen rund 170 Menschen darunter, in Italien wird die Anzahl der NF-Betroffenen auf 20.200 Personen, weltweit auf rund zwei Millionen geschätzt. Um die Gesellschaft für diese Krankheit zu sensibilisieren und darüber zu informiern, findet seit 2014 allährlich der internationale Neurofibromatose-Tag am 17. Mai statt. Teil dieses Tages ist die Aktion “Shine on a light on NF”, bei dem weltweit Gebäude und Sehenswürdigkeiten in den Farben der Neurofibromatose, in Blau und Grün, angestrahlt werden.

In diesem Jahr beteiligt sich auch das Land Südtirol an diesem Tag und beleuchtet am Montagabend um 22.00 Uhr das Landhaus 1, Palais Widmann, in der Farbe blau.

Die Initiative dazu ging von Vermögenslandesrat Massimo Bessone aus: “Es geht darum die Scheinwerfer auf etwas zu richten, das sonst im Dunkeln bleibt. Darum beteiligen wir uns heuer an dieser Aktion, um der Neurofibromatose zu etwas mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und gleichzeitig den von der Krankheit Betroffenen unsere Solidarität zu zeigen.”