VdS begrüßt den Schritt

Land erhöht Förderung für Seniorenwohnheime deutlich

Montag, 03. November 2025 | 16:08 Uhr
Mehr Geld für Pflegende geplant
APA/APA/dpa/Sina Schuldt
Von: Ivd

Bozen – Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) zeigt sich erfreut über die im neuen Landeshaushaltsplan vorgesehene Erhöhung der Beitragsfinanzierung für die Baukosten von Seniorenwohnheimen auf 195.000 Euro pro Bett. Landeshauptmann Arno Kompatscher hatte diese Maßnahme im Rahmen der Haushaltsvorstellung bekanntgegeben.

„Wir waren lange dahinter und begrüßen sehr diesen klaren Schwerpunkt auf das Soziale – insbesondere die Erhöhung des Bettenbeitrages für die Baukosten von Seniorenwohnheimen seitens des Landes“, betont Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols. „Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal der Unterstützung für unsere Träger, die tagtäglich für eine hochwertige Betreuung unserer Seniorinnen und Senioren sorgen.“

„Mit dieser Maßnahme schafft das Land eine gute Ausgangslage, um zwei zentrale Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen: Die Sanierung bestehender Seniorenwohnheime, die aufgrund ihres Alters modernisiert werden müssen und die Umsetzung der im Landessozialplan vorgesehenen neuen Betten, um dem wachsenden Bedarf an Pflegeplätzen gerecht zu werden.“

§Durch die Anpassung der bisher anerkannten Baukosten von 180.000 Euro auf künftig 325.000 Euro pro Bett trägt das Land der Realität am Bau Rechnung und ermöglicht somit einen maximalen Förderbeitrag von 108.000 auf 195.000 Euro pro Bett.

Diese Erhöhung ist nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch eine wichtige Anerkennung der sozialen Verantwortung, die die Gemeinden und Seniorenwohnheime übernehmen“, so Ladurner weiter. „Sie schafft eine größere Finanzierungssicherheit und ermöglicht es, notwendige Projekte in Angriff zu nehmen.“

Der Verband sieht in der Maßnahme einen entscheidenden Schritt, um die Qualität der Pflegeinfrastruktur in Südtirol langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Bezirk: Bozen

