Nach Stau in Südtirol: Land Tirol zieht positive Bilanz für neue Verkehrsmaßnahmen

Von: apa

Die Tiroler Landesregierung hat am Sonntagnachmittag in einer Aussendung die dieses Wochenende zusätzlich eingeführten Verkehrsmaßnahmen im Wipptal positiv bilanziert. Die Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses am niederrangigen Straßennetz und Schutz der Bevölkerung seien “zentral”, weshalb auch über 200 Fahrzeuge am Wochenende zurückgewiesen wurden, die von der stark befahrenen Brennerautobahn ausweichen wollten.

Verlängerte Abfahrverbote, Verkehrsposten sowie eine zusätzliche Dosierampel waren am vergangenen Dienstag als zusätzliche Maßnahmen beschlossen worden, nachdem es am Wochenende davor zu ausgedehnten Staus auf der B 182 Brennerstraße gekommen war. Wie nun die Zahlen vom dritten Oktoberwochenende gezeigt hätten, “war dies ein Schritt in die richtige Richtung. Im Vergleich zum vorhergehenden Wochenende zeichnete sich eine bessere Verkehrssituation ab, ein Verkehrsstillstand auf Nordtiroler Seite – insbesondere am niederrangigen Straßennetz – konnte verhindert werden”, so Landeshauptmann Anton Mattle (VP) in der Aussendung.

Die Stauungen, die am Samstag auf der Brennerautobahn zu verzeichnen waren, bildeten sich auf Südtiroler Seite in Fahrtrichtung Norden. Dort blockierte ein defekter Lkw im Grenztunnel die einzige Fahrspur, die Folge waren zeitweise stundenlange Verzögerungen.

“Die dringend notwendigen Baumaßnahmen entlang der gesamten Brennerautobahn sind die offensichtlichen Folgen der jahrelangen Überbelastung der Infrastruktur, weshalb auch in den nächsten Monaten und Jahren die Verkehrssituation angespannt bleiben wird”, erklärte Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP): Doch durch “die laufende Weiterentwicklung unserer Maßnahmen können wir die Bevölkerung entlang der Reiserouten so gut es geht entlasten”. Mattle und Zumtobel betonten, wo nötig, weiter gezielt Maßnahmen setzen, um die betroffene Bevölkerung vom Verkehr bestmöglich zu entlasten.