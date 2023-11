Landeshauptmann Kompatscher am Mittwoch in Brüssel

Bozen – Um die Berglandwirtschaft, den Brennerkorridor und die 50 Jahre Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien wird es bei den Terminen gehen, die LH Kompatscher in Brüssel wahrnimmt.

Landeshauptmann Arno Kompatscher wird am Mittwoch in Brüssel sein, um mit Vertretenden aus EU-Politik und -Verwaltung eine Reihe von Themen im Interesse Südtirols zu besprechen. Auf der Agenda steht ein Treffen mit Peter Van Kemseke, der im Team der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unter anderem für den sogenannten “Green Deal”, für Umwelt und Biodiversität, für Landwirtschaft sowie Lebensmittelsicherheit zuständig ist. Gemeinsam mit Europaparlamentarier Herbert Dorfmann will der Südtiroler Landeshauptmann dabei insbesondere einige Herausforderungen und Risiken für die Berglandwirtschaft ansprechen.

In der Folge wird Südtirols Landeshauptmann mit Spitzenvertretern der für Mobilität und Transport zuständigen Generaldirektion, unter anderem mit dem stellvertretenden Generaldirektor Herald Ruijters, zusammentreffen. Dabei wird es insbesondere um den Verkehr, den Transport sowie um die Eisenbahninfrastrukturprojekte auf der Brennerachse gehen. Ziel bleibt es weiterhin, die Anwohnenden und die Umwelt zu entlasten, auch durch eine effiziente Verkehrsteuerung auf dem Verkehrskorridor von München bis Verona.

Am Festakt im Brüsseler Opernhaus anlässlich der 50 Jahre Autonomie der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, wird Landeshauptmann Kompatscher als Gastredner teilnehmen.