Landeshauptmann Kompatscher heißt General Risi willkommen

Von: mk

Bozen – Nach der Entlassung des scheidenden Generals Ignazio Gamba hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den neuen Kommandeur der Alpini-Truppen begrüßt und wünschte Divisionsgeneral Michele Risi persönlich alles Gute bei einem herzlichen Treffen am Nachmittag.

“General Risi hatte bereits General Gamba an der Spitze der Brigata Julia abgelöst und folgt ihm nun im Kommando der Alpini-Truppen: Dies und auch sein außergewöhnlicher Lebenslauf sind die beste Garantie für die Fortsetzung unserer fruchtbaren Zusammenarbeit”, sagte Kompatscher. Das Land Südtirol habe in der Alpini-Einheit immer einen aufmerksamen und hilfsbereiten Partner gefunden, vor allem auch bei der Umstrukturierung und Rationalisierung der Kasernen. “Ich bin sicher, dass General Risi, auch dank seiner bedeutenden internationalen Erfahrung, diese Tradition weiterführen wird”, schloss der Landeshauptmann.

General Risi unterstrich, dass die Verantwortlichen der Alpini bereits an der nächsten Programmvereinbarung arbeiten. “Trotz der zahlreichen Verpflichtungen zur Ausbildung für die wichtigen und zahlreichen nationalen und internationalen Einsätze setzen wir die gute Zusammenarbeit zwischen den Alpi-Truppen, dem Land Südtirol und den Südtiroler Gemeinden mit großer Sorgfalt fort”, versicherte General Risi.

Der 1965 in Triest geborene Michele Risi hatte die Militärfachschule Nunziatella in Neapel absolviert und ist seit 1985 Offizier des Alpini-Korps. Der 59-Jährige kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken, die durch zahlreiche prestigeträchtige Auszeichnungen auch über die Landesgrenzen hinaus belegt ist und sich durch zahlreiche Kommandoeinsätze auf taktischer, operativer und strategischer Ebene sowohl auf nationaler als auch auf NATO- und UN-Ebene (Mosambik, Afghanistan, New York, Kosovo, Brüssel) auszeichnet. Risi hatte bereits die Alpenbrigade “Julia” und die Division Vittorio Veneto geleitet und war stellvertretender Leiter des Kabinetts des Verteidigungsministers gewesen.