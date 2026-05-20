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Gute Zusammenarbeit mit Land soll fortgesetzt werden

Landeshauptmann Kompatscher trifft neuen Alpini-Kommandant Vezzoli

Mittwoch, 20. Mai 2026 | 12:50 Uhr
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LPA/Fabio Brucculeri
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Von: mk

Bozen – Beim Besuch des neuen Kommandant der Alpini am 20. Mai bei Landeshauptmann Arno Kompatscher war die Fortführung der guten Zusammenarbeit ein zentrales Gesprächsthema. Generalmajor Alberto Vezzoli hatte am 20. April das Amt von Michele Risi übernommen, der aus dem aktiven Dienst ausgeschieden ist.

“Ich habe General Vezzoli alles Gute für seine Arbeit gewünscht und unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekräftigt. Gerade im Zusammenhang mit der Aufwertung und Umstrukturierung der Kasernenareale, aber nicht nur dabei, haben wir in den Alpini stets aufmerksame und kooperative Partner gefunden. Ich bin überzeugt davon, dass wir die gute Zusammenarbeit mit General Vezzoli fortsetzen werden”, sagte der Landeshauptmann im Anschluss an das Treffen.

Alberto Vezzoli (Jahrgang 1969) stammt Valnegra in der Provinz Bergamo hat mit einen Abschluss in Politikwissenschaften, er führte von 2019 bis 2021 die Alpenbrigade Julia und leitete heikle Einsätze in komplexen Einsatzgebieten, darunter im Libanon und in Afghanistan. Von 2005 bis 2009 war Vezzoli bereits in Bozen als Leiter des Plandienstes tätig, daher ist er mit den lokalen Gegebenheiten bereits vertraut.

Bezirk: Bozen

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