Landesjugendversammlung mit Neuwahlen

Vilpian/Terlan – Die Landesversammlung der Jugendbetreuer konnte aufgrund der Coronakrise und des damit zusammenhängenden Versammlungsverbotes nicht in der gewohnten Form abgehalten werden und beschränkte sich auf die Stimmabgabe für die Neuwahlen des Landesjugendreferenten und Landesjugendreferenten- Stellvertreters in der Übungshalle der Landesfeuerwehrschule. Damit wurden im Sinne der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Menschenansammlungen vermieden und es konnten die vorgeschriebenen hygienischen und sanitären Maßnahmen eingehalten werden.

Der bisherige Landesjugendreferent Peter Volgger stellte sich nach 15 Jahren nicht mehr der Wahl. Als neuer Landesjugendreferent wurde Franz Seehauser aus Mauls gewählt und als Landesjugendreferent- Stellvertreter wurde Peter Villgrattner aus Tiers gewählt. Diese Wahl gilt nun als Vorschlag für den Landesfeuerwehrausschuss, der die offizielle Ernennung demnächst vornehmen wird. Herzlichen Glückwunsch und auf eine gute Zusammenarbeit!

Insgesamt gibt es bei den Südtiroler Feuerwehren 144 Jugendgruppen mit rund 1.400 Mitgliedern. Jugendliche, welche das Mindestalter von 10 Jahren erreicht haben, bereiten sich in der Jugendgruppe auf den späteren aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr vor. Über 50% der Mitglieder der Feuerwehr-Jugendgruppen treten, sobald sie das 17. Lebensjahr erreicht haben, in den aktiven Dienst über. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Jugendarbeit für die Nachwuchssicherung. Die Mitglieder der Jugendgruppen treffen sich regelmäßig mit den Feuerwehrjugendbetreuern, um ihr Feuerwehr-Fachwissen zu erweitern und Übungen abzuhalten und nehmen an mehreren Leistungsbewerben, dem Wissenstest sowie weiteren Veranstaltungen wie der Verteilung des Friedenslichtes oder der Spendenaktion für „Südtirol hilft“ teil.